López Miras, sobre la carta de Sánchez: "Es un nuevo pase más de ese circo en el que ha convertido el Gobierno"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha acusado este jueves al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, de hacer "un circo" y "un espectáculo" con los cinco días que se ha tomado para "reflexionar" sobre su futuro político. López Miras ha afirmado que "la mayoría de los españoles estamos convencidos de que es una estrategia electoral, es una estrategia política y estamos esperando a ver el lunes con qué nos sorprende". "Es un nuevo pase más de ese circo en el que ha convertido el Gobierno", ha insistido. El dirigente de la Región de Murcia ha acusado a Sánchez de hacer "un circo" de los últimos cinco años del Gobierno de España y de la política en este país. "Nadie cree a Pedro Sánchez", ha sostenido López Miras, para quien la actitud del jefe del Ejecutivo central "es muy irresponsable". Asimismo, ha recordado que una situación similar "no ha pasado nunca en la historia de ningún país serio" y ha criticado que "un presidente del Gobierno tiene que ejercer su responsabilidad, no puede dejar el país en una situación de inestabilidad, en una situación de incertidumbre". Para López Miras, el contenido de la carta de Sánchez forma parte de "una estrategia política de supervivencia, de consolidación y también de incidir políticamente en las elecciones catalanas y en la campaña futura de las europeas". "Vamos a ver qué forma le da y qué salida, pero creo que no hay ninguna duda de que esto forma parte de una estrategia política", ha aseverado. "¿Ustedes se imaginan que en una gran empresa su presidente dijera que no sabe si va a seguir o no y que se va cinco días a reflexionar? En esos cinco días, ¿qué es lo que pasaría con las acciones de la empresa? Sería ya imposible de levantar. Estaría en quiebra. Pues esto es igual", ha denunciado López Miras.