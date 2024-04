IU pide aprovechar la movilización del 1 de mayo para denunciar "los ataques y la desestabilización" de la derecha

Izquierda Unida (IU) ha llamado este jueves a aprovechar la movilización del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, para defender la democracia ante "los ataques y la desestabilización" de la derecha con la "ofensiva sin precedentes" hacia el Gobierno de coalición y el 'lawfare' contra el presidente Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez. En un comunicado, IU ha denunciado que "el bloque reaccionario, conformado por las derechas políticas, el poder judicial, el económico y algunos medios de comunicación, no asume la voluntad popular emanada de las urnas en las últimas convocatorias electorales". "El último episodio de una extensa guerra judicial ('lawfare') lo están sufriendo Pedro Sánchez y su familia", ha señalado el partido, por lo que ha defendido que, en este caso, "no caben intereses partidistas" y ha reclamado a "todas las organizaciones" que defienden la democracia que repudien "sin matices la ofensiva contra el presidente del Gobierno de coalición". Según IU, el objetivo del "bloque reaccionario" con el 'lawfare' es "destruir personalmente a las personas con mayor exposición pública y debilitar políticamente los proyectos que representan", una situación que, según ha recordado, ya sufrieron Mónica Oltra en la Comunidad Valenciana, el exvicepresidente Pablo Iglesias o recientemente el expresidente portugués António Costa, que "tomó la decisión de dimitir ante una ofensiva similar hace tan solo unos meses". Para IU, las campañas dirigidas hacia políticos progresistas "quedaron en nada, jurídicamente fracasaron, pero políticamente triunfaron". "No podemos seguir permitiéndolo. Las derechas fracasaron el 23 de julio porque la ciudadanía votó, de nuevo, por los derechos sociales, la democracia y la convivencia", ha reivindicado. La formación ha reiterado que "el objetivo político de fondo del bloque reaccionario" es "evitar que el Gobierno de coalición acometa las tareas por las que fue elegido, entre ellas, la reducción de la jornada laboral, la intervención en el mercado de la vivienda o una reforma fiscal progresiva". OFENSIVA POLÍTICA Por otra parte, IU ha considerado que es imprescindible una "democratización del Estado para que no haya ningún espacio de poder blindado de la voluntad popular", subrayando que desde la formación ya propusieron mecanismo para, por ejemplo, "terminar con el secuestro" del PP con el Poder Judicial. "Es el momento de que la democracia entre en todas las instituciones. Los derechos sociales, la democracia y la convivencia se defienden con movilización ciudadana. El Gobierno de coalición, sus representantes y sus tareas pendientes también, ha apuntado IU. Por último, el partido político ha indicado que el "bloque reaccionario" ha cruzado "todas las líneas rojas", sin embargo, ha sostenido que esto "también es una oportunidad para lograr un acuerdo de país que no solo blinde los derechos actuales, sino que apueste por avanzar con nuevos derechos, más democracia y más convivencia". "Es una oportunidad, en definitiva, para una ofensiva política, institucional y social que nos permita avanzar hacia un país más justo, más democrático y más igualitario. Ante la ofensiva reaccionaria, movilización social, valentía transformadora y responsabilidad democrática", ha zanjado.