Gimeno: Incluir a mujeres en colecciones de museos va a implicar descolgar algunos cuadros

Cristina Magdaleno

La Laguna (Tenerife), 25 abr (EFE).- ¿Qué debe ocurrir para que los principales museos incluyan a mujeres no solo en exposiciones temporales sino en sus colecciones permanentes? La artista mulidisciplinar María Gimeno (Zamora, 1970) lo tiene claro: saldar la deuda con las mujeres artistas, especialmente con aquellas de actividad anterior al siglo XX, va a implicar "descolgar algunos cuadros para colgar otros".

Es lo que responde Gimeno en una entrevista con EFE al ser preguntada por el cada vez más frecuente impulso de los principales museos de hacer una revisión a sus catálogos, colecciones y programación con el objetivo de incluir a más mujeres y compensar el desequilibrio histórico.

La artista pone como ejemplo su principal obra, 'Queridas viejas', una 'performance' en la que, con un cuchillo y ataviada de ropa percibida tradicionalmente como masculina, corta las páginas de la publicación 'Historia del Arte', de Ernest Gombrich, para introducir la historia de mujeres merecedoras de hacerse un hueco en el que es uno de los libros por antonomasia en el estudio de la historia del arte desde la prehistoria hasta el siglo XX.

"Hay que incluir a las mujeres no solo en exposiciones sino en las colecciones permanentes. Eso va a implicar descolgar cuadros para colgar otros. Yo en mi 'performance' puedo añadir páginas y no arrancar ninguna, pero los museos tienen un límite de espacio. Hay que cambiar unas obras por otras para que haya visibilidad y las mujeres no estén siempre en los almacenes", destaca.

Sin embargo, considera que las cosas "están cambiando y evolucionando" y que empieza a haber una demanda por parte de las audiencias, pues el público, a su juicio, quiere ver obras y exposiciones de mujeres y "empieza a haber mucho más movimiento en ese sentido".

Para María Gimeno, exposiciones como 'Maestras', en el museo Thyssen de Madrid y, en general, movimientos para incrementar la presencia de mujeres artísticas responden tanto a una cuestión cosmética "y de blanqueado o lavado de cara" como a un movimiento que "está calando" y haciendo que haya museos, como el propio Thyssen, que son "un buen ejemplo" y que no circunscriben esta voluntad a una sola exposición.

"No solo lo ha hecho en esta exposición, 'Maestras', sino que tiene una línea de incluir 'performances' hechas por mujeres, de incluir a muchas artistas y mujeres contemporáneas en sus exposiciones. Creo que aunque hay muchas instituciones que se ponen la etiqueta y la medallita y luego se olvidan, hay otras que sí que están abogando por un cambio real", reflexiona.

En cuanto a si los museos públicos van "por detrás", Gimeno expresa que tiene la sensación de que pese a que el movimiento feminista en España es más fuerte, sólido y con voces poderosas y asentadas que por ejemplo en el Reino Unido, donde reside, sí percibe que los museos en Londres "van un poco por delante".

La artista también llama a que no solo haya cambios en términos de feminismo sino de interseccionalidad, pues se están abriendo muchos debates nuevos por ejemplo en torno al colonialismo.

Sobre su carrera, Gimeno señala que llegó a hacer 'performance' de una manera casual y gradual, casi como una "necesidad de liberación", y también para incidir en las ideas que quería transmitir, algo que en último término la llevó, asegura, a atravesar pasadizos para liberarse de la educación patriarcal.

"Empiezas a trabajar de manera intuitiva (...). Para mí ha sido como atravesar, como abrir puertas o abrir ventanas que te llevan a otro lugar no solo físico sino también mental, a tener espacios nuevos de pensamiento donde desarrollar otras ideas o donde simplemente ampliar la mirada y empezar a ver otras realidades", señala.

Respecto a sus futuros proyectos, Gimeno apunta que llevará 'Queridas viejas' a Londres por primera vez y, además, ha presentado esta semana en Tenerife, en la Universidad de La Laguna y de la mano del Instituto Universitario de Estudio de las Mujeres, un repaso por su carrera a través de una conferencia-performance titulada 'Cegada por el patriarcado' en la que, con una venda en la cabeza, narra la evolución de su obra y de su conciencia feminista. EFE

