Feijóo sobre Sánchez: "Como no puede gobernar por adhesión, pretende gobernar por compasión, no lo permitamos"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de impulsar una "operación de supervivencia política" y montar un "espectáculo de adolescentes", pero le ha avisado que, aunque ahora cuente con el apoyo de los independentistas, "al final se hundirá y lo hará en solitario". "Como no puede gobernar por adhesión, pretende gobernar por compasión. No lo permitamos", ha declarado Feijóo en una comparecencia en la sede del PP, un día después de la carta en la que anuncia que cancela su agenda para reflexionar sobre su continuidad en el Gobierno tras la investigación judicial a su esposa, Begoña Gómez. Feijóo le ha urgido de nuevo a ofrecer explicaciones de manera inmediata ante los presuntos casos de corrupción que "afectan a su partido, a su gobierno y su entorno". "Debería haberlo hecho hace semanas y sus respuestas no han llegado Por algo será", ha resaltado. CREE QUE PUEDE AHORRARSE LA CUESTIÓN DE CONFIANZA Tras lanzar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, Feijóo ha dicho que la presentación de cuestión de confianza es un paso que puede ahorrarse. "Hará lo que más le convenga. En mi opinión, puede ahorrarsela", ha dicho, para añadir que el presidente "más débil" de la democracia. En la misiva dirigida a la ciudadanía que Sánchez colgó este miércoles en su la red social 'X' asegura que el día 29 dirá si continua o no como presidente del Gobierno. "Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor", ha escrito el jefe del Ejecutivo. ((HABRÁ AMPLIACIÓN))