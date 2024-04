El PSOE de C-LM muestra su apoyo a Sánchez y confía en que "una denuncia falsa no provoque su renuncia"

El PSOE de Castilla-La Mancha, con sus cinco ejecutivas provinciales, han mostrado su "empatía" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su periodo para "reflexionar" sobre su continuidad al frente del Ejecutivo central, mostrándole su "apoyo y confianza" para que "una denuncia falsa no provoque su renuncia". En un comunicado, la Comisión Ejecutiva Regional y las Comisiones Ejecutivas Provinciales de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo han querido trasladar su apoyo ante el momento de reflexión personal iniciado por el presidente del Gobierno "como consecuencia de la campaña de ataques sufrida por él y por su familia desde hace mucho tiempo, campañas incompatibles con el espíritu de convivencia democrática". Las ejecutivas del PSOE de Castilla-La Mancha han afirmado "de manera clara y contundente" que "en la crítica política no cabe todo, que hay límites que hace mucho tiempo que no debieron traspasarse y que es necesario más que nunca preservar la acción pública de los ataques personales, los insultos y las campañas de desprestigio". Las Comisiones Ejecutivas regional y provinciales del PSOE en la Comunidad Autónoma muestran su deseo de que "una demanda, a todas vistas, falsa y promovida por una pseudo-organización no provoque la dimisión del presidente del Gobierno" y le muestran su "apoyo y confianza en estos difíciles momentos".