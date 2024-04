El PSOE acusa a Feijóo de "falta de empatía" con Sánchez y de promover "campañas sucias"

El PSOE replica al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusándole de "falta de empatía" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y de abonar campañas sucias. "Hoy hemos podido asistir a más de lo mismo por parte del Sr. Feijóo. Un hombre despechado tras los resultados del 23J, que no conoce otro camino para llegar al poder que no pase por las campañas sucias. Una intervención irrelevante, sin aportar nada nuevo, mirada torva, y mucho lodo", señalan fuentes del PSOE. De este modo hacen referencia a las declaraciones realizadas este jueves por Feijóo después de que en la víspera Sánchez anunciase que se retira unos días a reflexionar sobre su continuidad al frente del Gobierno por las investigaciones abiertas sobre su mujer Begoña Gómez. "Feijóo muestra una absoluta falta de empatía y se retrata como alguien inerte a otra cosa que no sea el poder. Escuchando su intervención, la carta a la ciudadanía del presidente del Gobierno cobra hoy mucho más sentido", indican desde Ferraz, y subrayan además que la Fiscalía haya pedido el archivo de la denuncia contra Begoña Gómez interpuesta por Manos Limpias. Los socialistas responden así a Feijóo que este mismo jueves acusó a Sánchez de llevar a cabo una "operación de supervivencia política" y montar un "espectáculo de adolescentes". "Como no puede gobernar por adhesión pretenden gobernar por compasión", reprochó el líder del PP. En la misma línea señalan que Feijóo está siguiendo "el manual perfecto del ultraderechista" y apuntan que la campaña electoral que le llevó a la presidencia de la Xunta de Galicia "es estudiada en muchos másteres de comunicación política como ejemplo perfecto de campaña negra". "Feijóo lanza acusaciones falsas basadas en publicaciones de páginas web que él denomina 'prensa libre', igual que lo hizo ayer desde la sala de prensa del Congreso su discípula Ester Muñoz. Ambos han protagonizado en 24 horas dos intervenciones que pasarán a la historia negra de la política de este país, añadiendo todavía más lodo al debate público", afean.