El PSdeG cierra filas con Sánchez y avisa: "El PP de Feijóo pasará a la historia como la oposición más sucia de España"

La vicesecretaria xeral del PSdeG, Lara Méndez, ha trasladado el apoyo de los socialistas gallegos el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y ha asegurado que el PP de Alberto Núñez Feijóo será recordado como la "oposición más sucia de la historia contemporánea de España". En una rueda de prensa ofrecida este jueves en el Parlamento de Galicia, la que fuera alcaldesa de Lugo ha dicho que el paso dado por Pedro Sánchez supone una "reivindicaciones, en toda regla, de la política limpia, de la política de no todo vale". La también viceportavoz parlamentaria de los socialistas ha asegurado que España está acostumbrada a la "radicalización de la derecha, a los insultos. "Y los ataques a las familia del presidente no son nada nuevo, ya sucedió también con el presidente Zapatero", ha afirmado. Dicho esto, ha sostenido que estas prácticas "rastreras y peligrosas" forman parte de un "show sucio" con el que la derecha trata de conseguir lo que no consigue con las urnas. Unas prácticas que en Galicia, según ha indicado, los socialistas "conocen bien" desde la llegada de Feijóo al frente del PP gallego. "Todos nos acordamos de los coches, de las sillas, e incluso de los ataques personales al vicepresidente Quintana", ha dicho Lara Méndez en referencia a la campaña hecha por Feijóo contra el gobierno bipartito. "Yo personalmente también sufrí esa situación e incluso estuve 10 horas en un calabozo por esas prácticas", ha recordado en referencia a su detención cuando era vicepresidenta de la Diputación de Lugo en el marco de las operaciones judiciales que llevaron a cabo en la provincia de Lugo las juezas Estela San José y Pilar de Lara. Lara Méndez, que se ha referido al sufrimiento personal y familiar que estos asuntos provocan, además del deterioro político e institucional, ha citado los casos vividos por socialistas al frente de alcaldías como Juan José Díaz Valiño en Castro de Rei, José Luis Raposo en Pedrafita y Melchor Roel en Viveiro. "Podríamos estar hablando de muchos alcaldes y alcaldesas, de muchos concejales y concejalas que nos vimos inmersos en esos episodios, en esta política del todo vale", ha lamentado. En esta línea, ha recordado también la situación vivida por el secretario xeral electo, José Ramón Gómez Besteiro, en 2016, cuando tuvo que dimitir por esas "maniobras" tras anunciar que iba a ser el candidato socialista a la Presidencia de la Xunta. "Estuvo ocho años apartado de la vida política, acusado injustamente", ha dicho para referirse también al caso del que era alcalde de Lugo, José Clemente López Orozco, que "pasó de ser el alcalde más valorado de Galicia a tener que marchar pensando en el bien común". Tras ello, también ha citado el caso de Francisco Rodríguez, que cuando era regidor de Ourense, "tuvo que marchar por falsas imputaciones". "Basta ya", ha reclamado Lara Méndez, que ha considerado que "la mentira y el acoso siempre pasan factura, y se pueden volver contra él". "Porque España no es así, Galicia no es así, la ciudadanía no es así", ha apuntado. La dirigente socialista ha subrayado que se debe "ganar la confianza de la gente con argumentos y proyectos" y "no con insultos, falsedades, injurias y la persecución que hace el Partido Popular".