El PP acusa a Sánchez de deslegitimar su "derecho constitucional" a hacer oposición y fiscalizar al Gobierno

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha acusado al presidente del Gobierno de deslegitimar el "derecho constitucional" de los 'populares' a hacer oposición y a fiscalizar y controlar al Ejecutivo, a la vez que ha asegurado que la posible dimisión del líder del PSOE busca "relanzar" su "deteriorada" imagen. "Lo que están intentando es deslegitimar nuestro derecho constitucional a hacer oposición y a fiscalizar y a controlar al Gobierno", ha expresado la dirigente del PP en una entrevista en RNE, que ha recogido Europa Press, en la que ha cuestionado a Sánchez que no deje a la oposición "pedir a explicaciones" cuando "tiene en marcha investigaciones judiciales" en contra de esposa, Begoña Gómez. Tras afirmar nuevamente que no descartan citar a Sánchez a su mujer a la comisión de investigación en el Senado por el 'caso Koldo', Muñoz ha reprochado al jefe del Ejecutivo que lleve "un mes y medio sin dar explicaciones" y que es él "quien pone el foco en su mujer" cuando "se esconde". "Es que hay un juzgado investigando tramas de corrupción en su gobierno y ahora abren diligencias. Oiga, si esto se archiva, pues que se archive, si lo único que estamos pidiendo es explicaciones", ha proseguido, recordando que la denuncia que ha llevado a un juzgado de instrucción de Madrid a abrir diligencias a su mujer "no la ha presentado el PP", sino Manos Limpias. La vicesecretaria del PP ha subrayado que pedir una rueda de prensa para que esclarezca las acusaciones contra Begoña Gómez no es hacer mal oposición y ha criticado que el presidente intenta hacer "un problema personal" de "un problema judicial", después de haber señalado desde Marruecos "a un ciudadano particular", en referencia a la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. "Quien traspasa los límites, quien ha puesto el límite sobre los familiares y sobre la política y los adversarios políticos es precisamente Pedro Sánchez. O sea, a todos nos han atacado. Pero es él quien está intentado hacer de esto un problema personal", ha agregado. En este sentido, Muñoz ha defendido que detrás del anuncio de Sánchez hay una "táctica" y que su comparecencia el lunes será "el primer acto de campaña electoral" donde se "intentará ver como una víctima" e intentando "relanzar esa imagen que él ya tenía muy deteriorada". "Nos parece una irresponsabilidad absoluta", ha zanjado.