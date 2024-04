El ministro principal de Gibraltar se solidariza con Sánchez: "La política no son insultos contra la familia"

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, se ha solidarizado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras tomarse un tiempo de reflexión antes de decidir si presenta o no su dimisión, subrayando que la política no pueden ser insultos y ataques contra la familia. "Toda mi solaridad con Pedro Sánchez", ha escrito Picardo en su perfil de X, antiguo Twitter. "La política es un concurso de ideas, no una letanía de insultos, abuso y ataques contra la familia", ha defendido. El político laborista ha recordado que él mismo denunció a Manos Limpias y Miguel Bernal y ganó "por difamaciones similares", en referencia a la denuncia presentada por este sindicato que ha provocado que un juzgado de Madrid abra diligencias de investigación contra su esposa, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Picardo ha acompañado su mensaje en X con un comunicado emitido por el Gobierno gibraltareño, en el que el ministro principal anima expresamente a Sánchez a "seguir y luchar contra la política del vilipendio personal de la que se ha apropiado la derecha". Asimismo, el Gobierno del Peñón reconoce que se trata de una "cuestión personal" y sostiene que "es demasiado pronto para decir si tendrá algún impacto en las negociaciones en curso para garantizar un acuerdo sobre la futura relación de Gibraltar con la UE, ya que la decisión aún no se ha tomado". Londres y Bruselas están negociando el acuerdo que regirá las relaciones de Gibraltar con la UE tras la salida de Reino Unido del bloque. El pasado 12 de abril hubo una reunión en Bruselas en la que participaron el vicepresidente de la Comisión encargado de la relación con Londres, Maros Sefcovic, el ministro de Exteriores británico, David Cameron, así como el propio Picardo y el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares. "Las negociaciones seguirán durante las próximas semanas para concluir el acuerdo", se informó en un comunicado, en el que se resaltó que se habían producido "avances significativos" y "se han acordado líneas políticas generales, incluyendo sobre el aeropuerto, bienes y movilidad", aunque sin entrar en detalles.