Duarte: decir que hay que cuidar los océanos por cuestiones sentimentales no los salvará

Ana Tuñas Matilla

Madrid, 25 abr (EFE).- El biólogo marino Carlos Duarte advierte de que trasmitir que hay que cuidar de los océanos por "cuestiones sentimentales" no los salvará y que las millonarias inversiones que se necesitan para protegerlos sólo se lograrán si se desarrolla todo el potencial que guardan y que no hay que extraer, sino copiar.

"Si afirmamos que el océano se debe de cuidar por cuestiones sentimentales, tus nietos no van a conocer un océano saludable, es así de simple porque conservar el océano cuesta mucho dinero y ¿de dónde va a salir?, ha dicho Duarte en una entrevista con EFE durante su visita a Madrid para participar en el foro MadBlue.

Ante la escasez de recursos públicos y filantrópicos, ese dinero puede salir de los propios océanos, en los que empezó la vida hace unos 3.500 millones de años durante los que los organismos que los habitan han desarrollado distintas capacidades para adaptarse y mantenerse vivos en condiciones adversas.

Eso ha llevado a que atesoren "el mayor repertorio de diversidad genómica de la biosfera" y que, gracias a la tecnología, hoy se pueda secuenciar para generar proteínas en laboratorio que después se puedan aplicar en medicina, farmacéutica, tecnología de la alimentación, biorremediación o energía.

Los recursos genéticos son completamente renovables, lo que significa que no hay que extraerlos para usarlos, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, en el que había que extraer continuamente de los océanos "porque no teníamos la capacidad tecnológica de copiar y mejorar esas moléculas. La gran ventaja de la nueva economía azul es que no es extractiva", ha subrayado.

Pero para poder "explotarla" primero hay que describir qué es lo que hay en el océano y, una vez hecho ese inventario, "encontrar la aguja en el pajar", es decir, dar con "el gen que va a permitir resolver problemas en distintos sectores".

Precisamente, un equipo internacional liderado por Duarte ha elaborado el mayor catálogo de ADN oceánico jamás realizado, con más de 317 millones de grupos de genes de organismos marinos de todo el mundo de los que aprender para resolver problemas.

"Lo que ofrecemos al mundo es un pajar lleno de paja. Ahora hay que encontrar las agujas. Lo primero es determinar qué aguja quieres buscar y cómo hay que buscarla y ahí es donde la inteligencia artificial está abriendo nuevas fronteras", según el biólogo.

En nuestra vida diaria, ya utilizamos muchos productos que han sido transformados usando genes de origen marino, como la leche sin lactosa, sardinas en latas sin escamas o las pruebas PCR, y hay muchas más que podrían llegar.

Desarrollar todo el potencial que guardan los océanos permitiría generar los recursos que se necesitan para protegerlos y para lograrlo se necesitan ciencia y fondos y menos "bla, bla, blá oceánico", ha aseverado.

Entre ese "bla, bla, blá oceánico", ha destacado el objetivo 30/30: proteger y restaurar el 30 % de la biodiversidad marina a 2030, que se ha convertido en todo un eslogan y que ha convencido a muchos "de que con eso basta" pese a que "no es en absoluto suficiente"

Esto es muy peligroso porque implica que el resto de acciones que se necesitan para garantizar la salud de los mares se estén quedando fuera de la discusión política y social.

"Que pintes rayitas en el mapa y digas que este área es un área marina protegida y, por ejemplo, regules actividades como la pesca, no te asegura que la vas a conservar porque el cambio climático o los plásticos no entienden de rayitas", ha aseverado Duarte.

Por contra, saber que los recursos marinos pueden resolver problemas en la sociedad y, también, generar valor económico "debería alertarnos de la importancia de protegerlos".

"Protegemos lo que conocemos, pero hay muchas potencialidades del océano que no conocemos (...) Ahora tenemos las herramientas necesarias para generar valor a partir de esa biodiversidad sin tener que extraerla, solamente cuidándola".

Sólo alcanzar los objetivos de biodiversidad para corales tropicales costará más de 600.000 millones de dólares, ¿de dónde vamos a sacar ese dinero?, se ha preguntado Duarte antes de recordar que el 80 o 90 % de los recursos económicos está en los mercados financieros.

"Ahora, esos recursos no se utilizan para conservar el océano, sino que se usan para extraer del océano, para pesca, para transporte marino o para minería submarina", actividades todas ellas con impacto en mares y océanos.

Sin embargo, si fuéramos capaces de generar una economía del océano regenerativa "eso sería dar un buen uso de caudales privados. Se trata de crear economías que sean positivas para el océano, no de descubrir la economía del océano porque entonces se irá todo al garete", ha añadido. EFE

atm/cc