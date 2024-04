Díaz contactó con Sánchez y miembros destacados del Ejecutivo tras desvelar que pensará sobre su continuidad

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha señalado que la líder de su espacio, Yolanda Díaz, ha conversado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de vicepresidentas una vez que ha decidido reflexionar sobre la continuidad en el cargo. En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, ha disertado que Díaz ha mantenido diversas conversaciones con los miembros más destacados del Ejecutivo y que, por parte de Sumar, van a mostrar respeto absoluto sobre las decisiones personales de Sánchez, que está atravesando un momento "difícil" tras la apertura de diligencias previas por la denuncia de Manos Limpias contra su mujer, "Lo que sí que queremos hacer es la reflexión política de que esto no es una cuestión de partidos, esto no es una cuestión de un partido. Es una cuestión de defender la legitimidad democrática del gobierno de la coalición", ha apostillado Errejón. A su vez, ha denunciado que cada vez que la derecha no gobierna en España, "convierte el clima en irrespirable" y hace que los que desde el ala progresistas asumen "posiciones de primera línea paguen un precio altísimo". También ha alertado de que en la estrategia de la derecha "vale todo", desde el "acoso y derribo desde el Estado", del poder económico, para evitar gobiernos de izquierda, sobre todo en el caso actual con un Ejecutivo de coalición que impulsa transformaciones sociales para el país.