Con Podemos-IU pide a alcalde Sevilla que suspenda la consulta de la Feria por "alto riesgo de estar adulterada"

La portavoz del grupo Con Podemos-IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Susana Hornillo, ha pedido al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que suspenda la consulta sobre la duración de la Feria, y en este sentido ha asegurado que no puede comprometer el apoyo de su formación en el Pleno Municipal al resultado de un proceso que "tiene un riesgo muy alto de estar adulterado". Así lo ha manifestado Hornillo en un audio remitido a los medios, donde ha subrayado, además Asimismo, el "mal funcionamiento" de la consulta y el "secuestro" de las juntas municipales de distrito como ejemplos del "escaso compromiso" del Partido Popular con la participación. "Después de ver todas las irregularidades que ha desvelado Facua al sistema de votación para la consulta sobre la duración de la Feria y además viendo que se han incumplido las normativas que rigen este tipo de convocatoria pensamos que lo mejor que puede hacer el alcalde es suspender inmediatamente la consulta y en todo caso ponerla de nuevo en marcha cuando ya se subsanen todos los problemas" ha apostillado la concejal. Por último, ha lamentado que "de nuevo el Partido Popular vuelve a demostrar que no sabe gestionar ni lo importante ni lo secundario", y que "la participación no es su fuerte como demuestra esta especie de consulta 'fake', ha concluido.