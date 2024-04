Clavijo condena los ataques a la familia de Sánchez y pide al PP y PSOE que antepongan "de una vez" el interés general

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha condenado "de manera tajante" los ataques al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su familia, por los que ha decidido tomarse unos días para reflexionar sobre la continuidad en el cargo por una supuesta campaña político-judicial contra su esposa, Begoña Gómez, a raíz de que un juzgado de Madrid haya decidido abrir una investigación tras una denuncia de Manos Limpias. En declaraciones a los medios, el presidente canario ha dicho que está "absolutamente convencido" de que le han hecho daño a Pedro Sánchez y a su familia, que, en su opinión, "no tiene por qué verse perjudicada por la actividad política de nadie, de ningún partido". Quiso recordar, además, que él también ha tenido que sufrir una experiencia similar, por lo que sabe "lo mal que se pasa", apostilló. Ahora bien, Fernando Clavijo sí admitió que las dimisiones "en diferido" son complejas y que, a diferencia de lo que ha hecho Pedro Sánchez, él hubiese reflexionado en privado y comunicado luego su resultado, pues considera que esperar hasta el próximo lunes para anunciar su decisión "genera cierta inestabilidad y cierta zozobra que no es buena". Clavijo también ha hecho un llamamiento para que los dos grandes partidos -PSOE y PP- sean capaces "de una vez por todas de anteponer el interés general del país y puedan entenderse". En este sentido, apuntó que Coalición Canaria también tiene muchas diferencias con otros partidos como el PSOE y las sesiones de control al Gobierno son "cordiales pero intensas"; pero reconoció que luego son capaces de llegar a "grandes acuerdos", como el alcanzado el pasado martes para el reparto de los menores extranjeros no acompañados. "Si somos incapaces de sentarnos, hablar, dialogar y llegar a grandes acuerdos en los temas importantes para la ciudadanía, es que estamos haciéndolo muy mal. Igual en eso Madrid tiene que mirar para Canarias", afirmó el presidente. Cuestionado por la supuesta instrumentalización que se está haciendo de la Justicia por parte de las formaciones políticas, Fernando Clavijo tiene claro que los asuntos políticos "se tienen que debatir en lo político" y cada uno de los tres poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- tienen que estar separados. "Cuando eso se mezcla al final salen mal las cosas y, desgraciadamente, en los últimos años se ha tratado de ganar en los juzgados lo que no se gana en las urnas y eso tiene consecuencias", señaló en clara alusión a las causas judiciales contra él que acabaron siendo archivadas. Por otra parte, también cree que es hora de hacer una reflexión y revisar los partidos políticos, cuya estructura "es del siglo pasado". Así, plantea la posibilidad de implementar listas abiertas y restar poder a la estructura de los partidos, pues eso "puede ayudar a que el ciudadano pueda elegir y no tenga que votar en listas cerradas"; de lo contrario, entiende que se le estaría restando capacidad de decisión. "En una democracia ya madura como la nuestra, con más de 40 años, tenemos que empezar a hablarlo. Alguien tiene que poner el cascabel al gato. Aquí hace falta un parón y una reflexión de los dos grandes partidos para la búsqueda de grandes acuerdos que permitan, en los momentos de mucha inestabilidad geopolítica, en Europa, en América y en África, tener tranquilidad y estabilidad", sostuvo.