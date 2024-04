Chivite dice que "se han traspasado todas las fronteras del acoso personal" a Sánchez y le traslada su apoyo

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado este jueves que "se han traspasado todos los límites, todas las fronteras del acoso personal" hacia el presidente Pedro Sánchez "simplemente por quién es, no la persona, sino la institución", y ha considerado que "esto lo que pone en riesgo no es al presidente Pedro Sánchez, lo que está poniendo en riesgo claramente es a la democracia". Chivite, secretaria general del PSN, ha deseado que Sánchez siga al frente del Gobierno y ha señalado que este mismo miércoles le envió "un mensaje personal para que sepa que tiene a toda la Federación Socialista de Navarra apoyando y detrás suya para darle esa fuerza que creo que en este momento necesita". Después de que Sánchez anunciara este miércoles un proceso de reflexión para decidir si continúa en el cargo, Chivite ha expresado en declaraciones a los medios su "solidaridad y apoyo al presidente del Gobierno, democráticamente elegido", y ha afirmado que, tras haber leído "varias veces" la carta de Sánchez, "no puedo sino compartir o, incluso, en cierta medida sentirme identificada y empatizar con lo que ayer expresó en esa carta, donde hablaba de acoso personal y el acoso familiar al que está siendo sometido y que está sufriendo". "Yo ya lo vengo advirtiendo desde hace mucho tiempo. En el marco de la campaña de las elecciones generales ya lo dije. Advertía de que estamos en un momento de emergencia democrática y creo que los hechos, lamentablemente, me van dando la razón. Los bulos, la desinformación, la deslegitimación de las instituciones, esto es una historia que se repite, que ha ocurrido también en otros países. Podemos ver lo que pasó en Nueva Zelanda con la presidenta Jacinda Ardern, podemos ver lo que pasó también con la presidenta de Finlandia", ha afirmado. En ese sentido, Chivite ha asegurado que "esto no es una cuestión personal, no es un ataque a las personas, esto realmente es un ataque a las instituciones para alejarlas de la ciudadanía, para deslegitimar nuestra democracia y esto claramente lo que pone en riesgo no es al presidente Pedro Sánchez, lo que está poniendo en riesgo claramente es a la democracia". Chivite ha deseado que "Navarra quedara alejada de este fango, de esta estrategia de los bulos, del acoso y de la desinformación y especialmente este Parlamento de Navarra, que representa al conjunto de la ciudadanía navarra". La jefa del Ejecutivo foral ha afirmado que "los bulos, la desinformación, los discursos del odio, el avance del populismo, no aportan nada positivo, por eso yo también hago un llamamiento a la reflexión, a leer esa carta con espíritu crítico, a la calma y a que realmente respetemos las instituciones de las que todos formamos parte y que representan al conjunto de la ciudadanía, que creo que no está alineada con esta estrategia de acoso y derribo que está sufriendo el presidente Sánchez en este momento". Sobre la decisión que podría adoptar Sánchez, Chivite ha señalado que no se atreve "a hacer de futuróloga, ni siquiera me atrevo a interpretar qué es lo que pone en esa carta, sólo digo que es una cuestión como para tomársela en serio, es una cuestión de la que ya venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo, que esto es la deslegitimación de la democracia, que esto es una estrategia perfectamente orquestada que ya hemos visto cómo funciona en otros países y que no se trata de la figura de Pedro Sánchez, sino que se trata claramente del ataque a la democracia". Además, la jefa del Ejecutivo foral se ha preguntado que "es una crítica política que se haya presentado una denuncia por un pseudo sindicato de la ultraderecha, porque no tiene representación, ni ha habido unas elecciones sindicales como para que pueda ser un sindicato, que ya ha presentado denuncias en otras ocasiones que se han quedado en absolutamente nada, con recortes de pseudo noticias, porque ni siquiera son noticias, basadas en ninguna prueba y ningún dato". "¿Esto es realmente una crítica política? No, no lo es. Esto ya no es una crítica política. Yo creo que se han traspasado todos los límites, todas las fronteras del acoso personal, simplemente por quien es, no la persona, sino la institución", ha asegurado. María Chivite ha señalado, explicando que "en cierta medida" se siente identificada, que "cuando alguien recibe un acoso en la puerta de su casa con su familia, esto es un acoso personal, y cuando estás representando al conjunto de la ciudadanía, democráticamente elegida, y hay quien cuestiona tu legitimidad, también me puedo sentir identificada en ese sentido". En todo caso, ha señalado que "las dimensiones -de su situación- no son ni de lejos las mismas" que las de Pedro Sánchez. Además, Chivite ha subrayado que respeta "absolutamente ese periodo de pensar y de reflexionar, porque más allá de ser el presidente del Gobierno lo primero que somos es personas y, por lo tanto, puede estar, como parece que está siendo así, pasando una situación personal dura y emocionalmente también dura, porque somos personas, y tengo absoluto respeto al proceso que él mismo se ha dado para reflexionar y nada tengo que opinar en ese sentido más que respetar".