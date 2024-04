Carrizosa (Cs) cree que Feijóo ofrecerá la "cabeza" de Fernández al independentismo si lo necesita

El candidato de Cs a las elecciones catalanas, Carlos Carrizosa, ha sostenido que el PP, encabezado por Alberto Núñez Feijóo, sacrificará a su candidato a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, ante los independentistas si lo necesita para acceder al Gobierno: "Cuando sea el momento, ofrecerán su cabeza al nacionalismo si es necesario para gobernar en Moncloa". En una entrevista de este jueves en 'Crónica Global' recogida por Europa Press, ha apuntado que "Feijóo no es de fiar en la medida que su presidencia en la Moncloa dependa de los votos de Puigdemont", y ha apreciado que los populares ya han puesto un número dos en Catalunya --el líder del PP en Barcelona y alcalde de Castelldefels, Manu Reyes-- que pueda suceder a Fernández. De este modo, ha reivindicado que "el único voto que no va a traicionar a los catalanes es el de Ciudadanos", y respecto a un eventual apoyo al PSC tras los comicios, ha opinado que su líder y candidato, Salvador Illa, no es de fiar. "¿A qué Illa se supone que apoyamos? ¿Al Illa que dice que no va a haber indultos o al que luego los da? ¿Al que dice que no va a haber referéndum o al que luego lo dará?", se ha preguntado Carrizosa. Sobre la campaña, que iniciará la noche de este jueves, ha asegurado que frente a un PP dispuesto a descabezar a su candidato y a un PSC que ha decepcionado a sus electores con la amnistía, en sus palabras, representarán los "principios y valores" que los electores saben que Cs representa y que no han traicionado.