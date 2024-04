Bautista no entiende que no haya más invitaciones para los españoles: "Solo pasa aquí"

Madrid, 25 abr (EFE).- Roberto Bautista, que se clasificó para la segunda ronda del Masters 1.000 de Madrid como repescado de la fase previa, no entiende que no haya en el torneo más invitaciones para los jugadores locales, con las "grandísimas cantidades de dinero de patrocinadores e instituciones españolas" que recibe.

"La verdad que esperaba tener una invitación, pero yo siempre he estado en una posición de privilegio, escuchando a mis compañeros quejarse", dijo.

"Entiendo que el torneo es propiedad de IMG y que favorezca a sus clientes, pero no comparto que tenga grandísimas cantidades de dinero de patrocinadores e instituciones españolas y que eso no sirva para nada. Eso no pasa en ningún lugar del mundo, esto solo pasa aquí", declaró Bautista tras ganar al colombiano Diego Galán por 7-6 (4), 4-6 y 6-1.

"Ha sido un partido muy duro, creo que hice méritos para ganar en dos sets pero he acabado el partido con mucho nivel", dijo.

Bautista fue atendido en pista por molestias en la zona lumbar.

"Me está rozando el nervio ahí atrás", dijo. Los antiinflamatorios, añadió, le vinieron bien para aguantar la tres mangas.

"De momento estoy compitiendo a buen nivel, no me pongo fecha de retirada", indicó Bautista, de 36 años. "Estoy con ganas y fuerte físicamente, con muchas ganas de disputar estos partidos al máximo nivel".

Respecto a la última participación de Rafael Nadal en Madrid, dijo que "ojalá esté muchos años más, pero el tiempo pasa para todos".

"Ojalá le vea ganando tres o cuatro partidos, estoy seguro de que si los gana cambiará mucho la película. Necesita ganar esos partidos para ser más optimista de cara al resto de temporada", opinó.

A Bautista le espera en segunda ronda el ruso Karen Khachanov, decimosexto cabeza de serie.

El español fue semifinalista en Madrid en 2014 y desde entonces no ha pasado de la tercera ronda. EFE

