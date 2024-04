Baldoví entiende la situación de Sánchez y aunque "no confía tanto" en la justicia, cree que "vale la pena" seguir

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha señalado que entiende la situación que ha llevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a tomar un respiro para meditar si dimite, y aunque "no confía tanto" en la justicia como dijo el jefe del ejecutivo ayer en el Congreso, ha considerado que "vale la pena seguir". Así se ha pronunciado Baldoví entre el homenaje que han hecho su grupo y el PSPV-PSOE a Guillem Agulló y el acto institucional del día de Les Corts, donde ha recordado otros casos de lo que ha considerado 'lawfare' como el de la exvicepresidenta Mónica Oltra, miembros de su equipo como Miquel Real y Francesc Gamero, la exdelegada del Gobierno contra la Violencia Machista Victoria Rosell o incluso a nivel internacional, como el presidente de Brasil, Lula da Silva. "Hemos visto ese acoso, esa manera de hacer política y, por lo tanto, desde el punto de vista personal, me pongo en el lugar de Pedro Sánchez y lo entiendo personalmente que se haga esa pregunta '¿vale la pena?'. Pero esa respuesta no puede ser una otra que sí, que vale la pena", ha manifestado. Baldoví ha subrayado que "hay una mayoría progresista para cambiar las cosas" y que "si solo nos limitamos a hacernos la pregunta pero no damos respuesta, probablemente, no estaremos haciendo lo que hay que hacer en estos momentos". Igualmente, ha considerado que hace falta una "regeneración de la justicia, de la manera de hacer política" y ha criticado que "dos noticias falsas de dos medios subvencionados por la derecha puedan destruir la vida personal de una persona, la vida política de una persona y emponzoñar la vida de este país". "Vale la pena y creo que vale la pena resistir", ha insistido. Baldoví ha insistido en que "hay muchas personas que lo han sufrido y ahora ha llegado al presidente del gobierno", casos que "acaban con la carrera política de una persona y después se demuestra que todo era mentira". "Esta ponzoña no puede seguir en la vida política", ha sentenciado. "Retirarnos, irnos, no es una opción. Resistir, debatir y aprovechar la mayoría progresista que está en contra de esta manera de hacer política es lo que tenemos que hacer", ha manifestado.