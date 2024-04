Azcón cree que este "truco" de Sánchez "está muy visto" y pretende desviar la atención de los problemas del PSOE

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha opinado que la decisión del jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, de tomarse unos días para "reflexionar" si debe continuar en el cargo es un "truco" que "ya está muy visto" y con el que pretende "desviar la atención de los verdaderos problemas" que tiene el PSOE y él mismo. Azcón se ha expresado así este jueves, 25 de abril, en Teruel, donde participa en un acto de presentación de los detalles del Fondo de Transición Justa. "Sánchez se pregunta si merece la pena, pero lo que a mi me extraña es que se la haga ahora", ha expuesto Jorge Azcón, para continuar: "¿Merecían la pena los indultos? ¿Merece la pena que Bildu sea un socio preferente? ¿Merece la pena la amnistía? ¿Merece la pena romper con la igualdad que caracterizaba al Partido Socialista?". "Es un subterfugio", ha opinado, puesto que "a mentir, le ha llamado cambio de opinión; y ahora, victimizarse lo quiere configurar como un periodo de reflexión". El presidente del Gobierno de Aragón ha advertido: "Ya no cuela, ya nos lo creemos. Este truco de Sánchez está muy visto". Asimismo, ha afirmado que no cree que Sánchez vaya a dimitir de su cargo de presidente del Gobierno de España, porque si fuera a hacerlo, ha argumentado, "no hacen falta cinco días para reflexionar sobre eso". Por otro lado, Jorge Azcón ha lamentado que el hecho de que el Ejecutivo central "no se preocupe de gobernar ni de los intereses generales no es nuevo", agregando que en el caso de Pedro Sánchez su prioridad ha sido "siempre" defender sus intereses particulares y después los generales. ELECCIONES EUROPEAS Asimismo, ha criticado que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que se comprometió a participar en la Comisión Mixta de seguimiento del Pacto del Agua de Aragón "y dar la cara", al final, se vaya a Europa, puesto que la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE la ha elegido como cabeza de lista a las elecciones del Parlamento Europeo, que se celebran el 9 de junio. "Todas esas decisiones perjudican la gestión del Gobierno de España y, por lo tanto, no benefician a los aragoneses", ha finalizado Azcón.