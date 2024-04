Ayuso cree que decisión de Sánchez "tiene truco" y que quiere triturar a jueces, oposición y prensa independiente

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha considerado que la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de parar cinco días para tomar decisiones tiene "truco", al tiempo que le ha culpado de "embarrar" y hacer política de "tierra quemada" y espera a la "performance" que, a su juicio, protagonizará el lunes. Ayuso ha pronunciado estas palabras en Valladolid, donde ha asistido al Foro Económico del El Norte de Castilla, un acto en el que ha estado acompañada por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Allí, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha referido a la decisión de Sánchez y ha asegurado que reaccionó con "desconcierto y estupor" cuando conoció la carta del presidente. "Ayer, cuando creíamos que no cabía mayor indignidad, Sánchez nos comunica por carta que se escaquea del control dejando a España sin agenda, buscando su propia impunidad", ha reflexionado para incidir en que la misiva es "impresentable" al sumir "en una especie de vacío de poder, en un estado de paralegalidad" al país para "poder hacer lo que quieran". La presidenta de la Comunidad de Madrid ha advertido de que quien hacía "dos días buscaba protagonismo jugando a ser estadista, con desaires a Israel, a los Estados Unidos", enfrenta ahora, en sus palabras, "a los españoles para escapar de sus responsabilidades, sin dar una sola explicación y poniendo en la diana a la propia Justicia". En este punto ha advertido: "No se atreva a tocar el Poder Judicial, no crea que va a seguir minando el orden constitucional impunemente", para cuestionar al presidente del Gobierno sobre si está "amenazando" su independencia. "Si es así, que lo diga. Porque quizás eso es lo grave. Su carta alegal nos deja en un limbo institucional para que cualquier cosa sea posible. ¿En qué supuesto constitucional nos encontramos? ¿Dónde nos lleva esta locura?", se ha preguntado. Al hilo de estas palabras ha lamentado el "nulo amor por España, nulo respeto a las instituciones, nula profesionalidad", provocando, además, "un daño reputacional al Gobierno en su conjunto" al ser "protagonista, de toda la prensa internacional para sonrojo de España". "Un gobernante está para dar seguridad jurídica, confianza, autoridad moral y un proyecto a la vida nacional", ha añadido. Sobre lo que ha denominado "performance del lunes", "se hacen todo tipo de cábalas" que dejan al ciudadano "entre la mofa y la perplejidad". "Sea cual sea la razón última, la fórmula al margen de la legalidad y las mentiras escandalosas, ambas, marca Sánchez, le delatan. ¿Están funciones el señor Sánchez además de estar preso de independentistas, golpistas y protarras? ¿Dónde estamos? ¿A dónde nos lleva? ¿Qué cree que es España?", ha continuado. Ayuso ve una "supuesta conspiración para la deslegitimación de los jueces", después, además, de "atreverse a decir en el Congreso" que seguía "creyendo en la justicia" y luego escribir "esa sarta de acusaciones encubiertas en su carta". "Esa carta infame, entre el sentimentalismo y el chavismo, es impropia de una de las democracias más avanzadas del mundo, y es un chataje emocional a su gente. El colmo de la falta de respeto a la nación, a la dignidad del cargo, a los procedimientos, nuestro buen nombre internacional", ha ahondado. Palabras, que han dado paso a cuestionar al presidente del Gobierno. "¿Quién está al timón? ¿Cómo vamos a contener a los independentistas con esta debilidad? ¿Los pactos en el País Vasco? ¿Ahora cómo van a salir? ¿Las elecciones en Cataluña? ¿Qué teme este hombre a la deriva? Ni una palabra a España, al bien común, a la gobernabilidad. ¿No están en esto? Sánchez cae o se mantiene a flote, pero siempre llevándose por delante lo que haga falta", se ha preguntado. Todo para resumir que Sánchez se "encerará cinco días para ver cómo triturar a los jueces, a la oposición y a la empresa independiente a partir del lunes". "Sus redes mediáticas ya lo convierten en un asunto de lo que llaman 'lawfare', que vienen mucho tiempo trabajando", ha zanjado. Ayuso mantien que la intención de Sánchez "es confundir, embarrar y, en este caso, victimizarse, sobre todo para promover sentimientos, sobre todo entre su gente" para recordar que "toda su política" sea "siempre de tierra quemada". "Todo es de igual, todo lo explota con tal de seguir un día más, y siempre bajo esos descalificativos", ha añadido. Todo, ha continuado, para "buscar una ruptura de la convivencia, promoviendo los instintos más bajos, llevando la polarización en todo", que es, en sus palabras, como trabaja Sánchez "desde que levantó ese muro del que tanto fantasea". "Y siempre apelando a los momentos más duros de la historia reciente de España para tenerlos divididos de lado a lado en lugar de buscar la reconciliación y la convivencia entre españoles", ha añadido. NO ME GUSTA EL VICTIMISMO "Yo llevo cinco años recibiendo todos los ataques posibles, todos, desde el aspecto personal, desde el comienzo de mi propia campaña, retorciendo mis palabras, reinterpretando lo que decía, cuando no intentando minar mi propia seguridad, con todo tipo de ataques personalizados muy bien medidos para que yo me arrugara o no me presentara o decidiera acomplejarme", ha confrontado Ayuso con la situación que, en sus palabras, atraviesa la presidenta de la Comunidad de Madrid que, recuerda, fue recibida con una comisión de investigación "contra" su familia sobre la que se ha hecho "un árbol genealógico" para tejerles "uno a uno una trama". Sin embargo, ha asegurado que a ella no le gusta "el victimismo". "A la lloriquería se tienen que ir otros. Yo, desde luego, estoy muy comprometida con lo que estoy haciendo y no voy a dejar que esto cambie lo que estamos haciendo en la Comunidad de Madrid", ha zanjado.