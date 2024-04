Albiach (Comuns Sumar) pide a Sánchez que "resista" y ponga límites a la derecha

Reus (Tarragona), 25 abr (EFE).- La candidata de Comuns Sumar a la presidencia de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha pedido al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y al Gobierno de coalición PSOE-Sumar, que "resistan" ante la ofensiva de la derecha, que defiendan la democracia, y que, además, "pongan límites a una derecha que ha enloquecido".

En el acto de inicio de campaña electoral de Comuns Sumar, convocado este jueves en la Torre del Cambrer de Reus (Tarragona) ante un centenar de personas, Albiach ha considerado que "la izquierda de este país tiene que pasar a la ofensiva", ante las denuncias por presunta corrupción presentadas contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Ha querido, en este sentido, lanzar "un mensaje muy claro y necesario, imprescindible, a Pedro Sánchez, a la vicepresidenta Yolanda Díaz, y a todo el Gobierno".

"Todo el apoyo y un abrazo a los compañeros que están en el Gobierno, porque es el momento de resistir, de aguantar, de plantar cara a la derecha y la extrema derecha, a sus mentiras, puesto que somos un Gobierno legítimo, y tenemos que resistir, hay que poner límites a esta derecha que ha enloquecido", ha apuntado.

Según Albiach, "hay que limpiar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y ha advertido de que "no hay pacto posible con la derecha" porque no se puede dejar que acabe con la democracia, antes de reiterar que "la izquierda tiene que pasar a la ofensiva y no pedir perdón por lo que es".

En clave de política catalana, Jéssica Albiach ha dicho sentirse "muy orgullosa" de haberse plantado "para decir 'no' a los lobbies económicos" al rechazar el macrocomplejo de juego y ocio de Hard Rock.

Ha reprochado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y a ERC que "hayan engañado al país" al mantener en secreto una resolución sobre Hard Rock, y luego "pasarse dos semanas mintiendo a los medios de comunicación, al Parlament, a la ciudadanía y a sus votantes".

Respecto a los pactos postelectorales, Albiach ha asegurado que los comunes no harán ni un sólo acuerdo con la derecha, y en concreto, con JxCat: "Queremos que se quede fuera del Govern".

"Hoy el expresidente Jordi Pujol ha aclarado lo que es Junts, al decir que es lo que más se parece a Convergència, y a nosotros no se nos olvida lo que es Convergència", ha afirmado la líder de los comunes. EFE

