Adriana Lastra (PSOE): "No podemos permitir que la violencia política sea una realidad en nuestro país"

La diputada del PSOE por Asturias en el Congreso de los Diputados y vicesecretaria general de Acción Política e Institucional de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE, Adriana Lastra, ha cargado este jueves contra "algunos medios de comunicación de la derecha y de la extrema derecha", a quienes ha acusado de acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha dicho que dirá el lunes si dimite del cargo o no. "No podemos permitir que la insidia, que la calumnia, que la difamación, que el acoso, que la violencia política, sea una realidad en nuestro país", ha dicho la política asturiana en una rueda de prensa ofrecida en Langreo (Asturias). Según Adriana Lastra, lo que está pasando en España es que algunos medios de comunicación "de la derecha y de la extrema derecha" les están diciendo "de una manera disciplicinante" a los socialistas y a toda la izquierda que no les van a dejar gobernar. "Nos están diciendo que si nos metemos en política, no solamente van a ir a por nosotros sino también a por nuestras familias; nos están diciendo que el poder es suyo", ha lamentado. Sobre Pedro Sánchez, a quien se ha referido como "mi amigo Pedro", Lastra ha querido enviarle un mensaje de que "no está solo" y de que lo van a proteger. "Le vamos a defender a él y a su familia, que lo sepa, que no vamos a consentir el deterioro democrático al que está llevando la derecha y la extrema derecha", ha subrayado la dirigente política asturiana. "La extrema derecha no puede ganar esta batalla y para eso Pedro tiene que sentir el respaldo y el apoyo de su gente", exigiendo a la 'extrema derecha' que "deponga su actitud". "Lo que espero es que Pedro sienta ese apoyo y ese respaldo y que, por lo tanto, siga al frente del Gobierno, porque este país se merece seguir adelante", ha señalado Lastra. "Los políticos tenemos derecho al honor y nuestras familias también", ha insistido, reclamando a los líderes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, que terminen con "la deriva en la que está entrando este país".