Acepta 4,5 años de cárcel por retener y robar en casa de un mosso al que conoció por una app de citas

Un hombre ha aceptado una condena de cuatro años y medio de prisión por retener inmovilizado en su propia casa y robar a un mosso d'Esquadra al que conoció por la app de citas Grindr. El juicio estaba previsto para este jueves en la Audiencia de Barcelona y se ha saldado con un acuerdo por el que el hombre ha aceptado la condena y pagar una indemnización de 3.000 euros al agente por daños morales, de los que ya ha pagado 1.500, han explicado fuentes jurídicas. Con este acuerdo, el hombre ha reconocido el escrito de acusación del fiscal, que expone que la medianoche del 4 al 5 de enero de 2020 fue a casa del agente (sin saber que era mosso) acompañado de tres hombres más, aprovechándose de que el anfitrión estaría desprevenido porque estaba en su propia casa y creía que esperaba a una cita. Al entrar, lo inmovilizaron en el sofá y lo tuvieron retenido durante unas cuatro horas, y mientras tanto le quitaron la cartera, las llaves de casa, del coche y del garaje, y le amenazaron para obligarlo a hacer transferencias desde el móvil con un total de 33.550 euros, aunque no llegaron a hacerse efectivas. UNIFORME ROBADO Registraron la casa y en un armario encontraron el uniformo de mosso, ante lo que lanzaron "desprecios a su profesión y orientación sexual". También lo ataron a una silla con una toalla, y con un cuchillo de cocina lo amedrentaron pasándoselo por el cuello, el pecho y la cara mientras le pedían más dinero y le decían: "Te voy a rajar el cuello si no me das la pasta". Le desataron antes de irse, y se llevaron varias prendas de ropa, un reloj de marca, un chaleco antibalas, la cartera del agente, un iphone, un chaleco Steadycam y el uniforme del agente. De los otros tres sospechosos que entraron al piso, uno no llegó a ser identificado, otro era menor y el tercero ha muerto mientras se investigaba el caso.