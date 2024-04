Abascal cuestiona la carta de Sánchez: "No sabemos si se retira para preparar su defensa legal" o es "propaganda"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha cuestionado la carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señalando que no sabe si se retira para "preparar su defensa legal" o si es "otra de sus maniobras de propaganda para presentarse como una pobre víctima" y así "acallar la indignación mayoritaria de los españoles". "No sabemos si se retira para preparar su defensa legal, porque hace tiempo que debía estar sentado en un banquillo y no en el banco azul. No sabemos si es otra de sus maniobras de propaganda para presentarse como una pobre víctima, y acallar así la indignación mayoritaria de los españoles", ha expresado en un mensaje en X, que ha recogido Europa Press. Según Abascal, "lo que sí sabemos, y nunca olvidaremos", es que es el presidente que "logró la investidura con el mayor acto de corrupción política nunca visto, amnistiando a criminales a cambio de votos". "Y también sabemos que se le acumula la corrupción economica de su gobierno, que él es el señor X de todas las tramas que han saqueado las arcas públicas", ha apuntado.