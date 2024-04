Una denunciante de agresión dice que el hombre fue "un monstruo" y testigos contradicen su versión

Una mujer que denunció a un hombre por agresión sexual ha manifestado este miércoles en el juicio contra él, en la Audiencia Provincial de Cantabria, que en el momento de los hechos él se había "transformado" hasta el punto de que no era quien ella había conocido, sino "un monstruo". "Este hombre se ha transformado. No era el hombre que yo conocí el primer día y con el que he hablado por teléfono. Era un monstruo", ha expresado en la vista oral por lo ocurrido, en mayo de 2021 en una vivienda del acusado en Limpias. También han comparecido distintos testigos, algunos de los cuales han contradicho diferentes aspectos que la víctima ha ofrecido en su versión de los hechos, como la forma en que conoció al enjuiciado, y han aludido también a "repetidas mentiras" de ella, que previamente había amenazado a otro varón con denunciarle por violación. Ante la Sala de la Sección Primera han comparecido igualmente los agentes de la Policía Local de Colindres y de la Guardia Civil que intervinieron en un primer momento en el caso, a raíz de una llamada de la víctima a la que dieron "credibilidad total". Así, desplazados a la localidad y personados en el domicilio, hallaron al hombre y a la mujer saliendo juntos en una furgoneta que conducía él, "sorprendidos" por la presencia de los efectivos pero "sonriendo, despreocupados y tranquilos", asegurando ambos que no había habido "ningún problema". Y al explicarles el motivo de su presencia, él "negaba en todo momento" lo sucedido y ella también "inicialmente", aunque al mostrarle la llamada que había realizado y los mensajes enviados al Cuerpo policial, entonces "cambió de semblante" y de "actitud", empezó a "llorar" y manifestó haber sufrido una agresión sexual. En concreto, según se desprende de los escritos provisionales de acusación y como ha declarado la mujer, él la obligó a hacerle una felación y a mantener relaciones con él, por lo que se enfrenta a nueve años de cárcel que pide el fiscal y al pago de 3.000 euros de indemnización a la víctima por el daño causado. El hombre será interrogado este jueves, 25 de abril, en la segunda sesión del juicio, a petición de su abogada, que ha interesado que declare en último lugar, una vez se haya practicado toda la prueba, y a lo que no se han opuesto las demás partes. Y además, han avanzado modificaciones en sus escritos iniciales para aplicar la ley más favorable al procesado. (Habrá ampliación)