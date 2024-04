Un juez pide al TSJM que investigue la querella del ICAM contra la fiscal jefe por filtrar datos de la pareja de Ayuso

El juez de Instrucción número 28 de Madrid ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que investigue la querella del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, en relación a la nota informativa en la que se revelaron datos fiscales y procesales de Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Así lo insta en una exposición razonada elevada al Alto Tribunal madrileño por la condición de aforados de la fiscal jefe de Madrid y del fiscal del caso de la pareja de Ayuso, Julián Salto, según han informado fuentes jurídicas. El decano de los abogados madrileños, Eugenio Ribón, interpuso el pasado 20 de marzo una denuncia en los Juzgados de Instrucción contra el Ministerio Fiscal por la nota de prensa oficial difundida recogiendo "datos concretos de comunicaciones de un letrado en el marco de un proceso de conformidad en curso". En dicha nota informativa, la Fiscalía de Madrid daba cuenta de los correos cruzados entre el abogado de Alberto González y el fiscal del caso en relación a las diligencias de investigación abiertas por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y otro de falsedad en documento mercantil. Tras abrir diligencias, el magistrado Jaime Serret apunta que "no hace falta practicar más instrucción", y que los autos deben ser elevados al TSJ por presunto delito de revelación de información por funcionario en ejercicio de sus funciones conforme al artículo 417 del Código Penal. Señala que la nota de la Fiscalía aporta "datos que no eran conocidos y que no habían sido revelados hasta entonces", facilitando una detallada cronología y apuntando a una posible responsabilidad de la fiscal jefe de Madrid. Agrega que sacó a la luz pública datos que no debería haber sacado, ya que divulga "no el hecho de que se ha practicado la diligencia, sino el propio contenido de la diligencia de investigación".