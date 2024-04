'Stellar Blade' llega a PS5 con una historia de ciencia ficción en un mundo distópico

Madrid, 24 abr (EFE).- Este viernes se lanza el videojuego 'Stellar Blade' en exclusiva para PS5, desarrollado por el estudio coreano Shift Up, con un relato futurista en un planeta Tierra desolado, en el que el jugador deberá desentrañar la verdadera historia de la caída de la humanidad a través de su protagonista, Eve.

El nuevo juego de PS5 presenta una estética realista en la que el apartado gráfico tiene un gran peso tanto en el diseño de los escenarios como en el de los personajes, y constituye uno de sus principales atractivos.

Inicialmente conocido como 'Project Eve', 'Stellar Blade' es el primer título para consolas del estudio surcoreano Shift Up, que hasta ahora había destacado por sus juegos para móvil y cuya obra más conocida es la obra de estilo anime 'Goddess of victory: Nikke' (2022).

El usuario controlará el personaje de Eve, una heroína del Séptimo escuadrón aéreo, una fuerza militar futurista, con la misión de ayudar a los pocos humanos que quedan en la Tierra y de expulsar de allí a los invasores, una extrañas criaturas conocidas como Naytibos.

A lo largo de la aventura, Eve descubrirá los misterios de la devastación de la Tierra, acompañada de personajes que le guiarán y ayudarán a completar su misión, con mecánicas típicas de los videojuegos de rol, como el desarrollo de las habilidades a través de puntos de experiencia al avanzar en la trama.

El juego se inspira, según comentan sus desarrolladores en el blog oficial de PlayStation, en obras de éxito como la saga 'God of War' y títulos de creación japonesa como 'Devil may cry' o 'Bayonetta', y 'Sekiro: Shadows die twice' (2019), además de la estética de la película 'Alita: Ángel de combate' (2019).

'Stellar Blade' estará disponible en dos ediciones, estándar y deluxe con contenido descargable, tanto en formato físico como digital. EFE

