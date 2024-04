Serrat: "Me siento bastante a gusto con lo que he hecho y lo que he sido"

Barcelona, 24 abr (EFE).- El cantautor Joan Manuel Serrat, distinguido este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024, ha mostrado su gratitud por la distinción, que reconoce un trabajo de décadas, y ha afirmado: "En este momento me siento bastante a gusto con lo que he hecho y lo que he sido".

A los ochenta años, cree que se trata de un buen colofón a su trayectoria y desea que la vida le sea "generosa" y la pueda seguir disfrutando.

Cuando ha recibido la llamada telefónica para comunicarle el premio, ha dicho haber vivido un "momento muy inesperado y feliz", que no ha impedido que haya continuado con lo que tenía previsto hacer como renovar el carnet de conducir, ir al notario con su hija y comer, después, con la familia. EFE

