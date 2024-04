Serrat, cercano y universal

Rosa Díaz

Barcelona, 24 abr (EFE).- Joan Manuel Serrat, el poeta que cantó al Mediterráneo, cruzó el Atlántico y enamoró a América, es autor de un puñado de canciones que forman parte de la memoria colectiva de millones de personas que hicieron de esos temas la banda sonora de su vida.

Hace año y medio que se despidió de los escenarios, pero sigue teniendo una relación muy cercana con los amantes de su música, una intimidad que no le impide ser universal, probablemente el más universal de los cantantes melódicos catalanes.

Su público ya no le ve en los escenarios pero, como él mismo dice, "me he retirado de los escenarios, no de vivir", y tiene una apretada agenda, principalmente dedicada a recoger premios, que le han llegado en avalancha en los últimos tiempos.

"Ser profundamente provinciano es la única manera que tiene un hombre de convertirse en internacional", dijo en una ocasión este cantautor, que se definía a sí mimo como "un latinoamericano de Barcelona" y que nunca renunció a sus orígenes humildes en el barcelonés barrio del Poble Sec.

En la casa donde nació una placa conmemorativa recuerda el acontecimiento y los vecinos del barrio se sienten muy orgullos del "noi del Poble Sec", que empezó tocando en casa de sus padres con guitarras que le prestaban, hasta que un día su padre le regaló una.

"Recuerdo a mi padre con su traje de faena azul marino subiendo la calle, volviendo a casa al mediodía con la maleta de herramientas en una mano y en la otra una bolsa de papel de la que asomaba el clavijero de aquella guitarra que aún conservo", recordaba el artista en su autobiografía 'Algo personal' (2008).

Una guitarra con la que fue a los estudios de Radio Barcelona a cantar sus primeras canciones porque un amigo le dijo que el periodista Salvador Escamilla tenía un programa donde presentaba a gente nueva.

"Sirves para esto, te lo digo yo. Piensa en el éxito, la pasta, la esperanza de una vida sexual más satisfactoria", le dijo su compañero en la mili Jordi Romeva, "que utilizaba argumentos sólidos y alentadores", según Serrat, que cantó su amor por las mujeres durante toda la vida.

En ese programa empezó todo. Sus canciones gustaron y enseguida pasó a forma parte de "Els Setze Jutges", el grupo que impulsó la Nova Cançó y trabajó para normalizar el uso del catalán en la música, cuando todavía estaba vivo el dictador Francisco Franco.

En catalán, Serrat le cantó a la 'tieta' (tía), a sus veinte años, a la madrugada y a las palabras de amor, y sus primeras canciones en castellano vinieron poco después con el álbum 'La Paloma'.

Una decisión que algunos entendieron como una traición a la lucha por recuperar la lengua catalana que Franco había enterrado bajo años de opresión.

Pero Serrat amaba su lengua materna, como demostró cuando intentó llevarla a Eurovisión en 1968. Le propuso al entonces director de TVE Juan José Rosón cantar en catalán en el popular festival, y cuando éste le contestó "¿usted qué quiere ser, un artista internacional o un artista provinciano?", aplicó su máxima de provinciano universal y se negó a representar a España.

Después criticó los fusilamientos del régimen franquista y tuvo que abandonar su amado Mediterráneo para exiliarse en México, donde siguió cantando al amor y a aquellas pequeñas cosas.

Como él mismo recuerda en el libro 'Algo personal', mientras en España sus discos "se quemaban en la calle con un resucitado acto de fe, México me abrió las puertas de su casa y su corazón". Allí empezó una larga historia de amor entre Latinoamérica y Serrat que duró toda la vida.

Con un pie a cada lado del Atlántico, Serrat ha tenido una larga y fructífera carrera durante la que ha grabado más de 500 canciones y más de 40 discos, ha participado en cinco películas, ha sido reconocido con el Grammy Latino honorífico y ha recibido el Premio Nacional de Músicas Actuales y la Orden del Águila Azteca, entre otros muchos premios.

El número de conciertos que ha ofrecido y de kilómetros que ha recorrido en sus giras es incontable, como también lo es, y probablemente mucho más importante para él, la cantidad de gente que ha llorado con sus canciones o que se ha emocionado con sus poemas y la cantidad de parejas que se han enamorado bajo el influjo de su música. Un legado inmaterial que perdurará. EFE

rod/agf/jgb