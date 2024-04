Santiago relaciona la fuga del líder de la 'Mocro Maffia' con el "caos" del Poder Judicial y urge a renovar el CGPJ

El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha exigido la renovación inmediata del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para acabar con el "caos" en este estamento judicial, tras la fuga del un líder de la 'Mocro Maffia' holandesa por descoordinación entre juzgados. El también portavoz de Sumar en la Comisión de Justicia del Congreso ha subrayado, en declaraciones a los medios en los pasillos de la cámara, su preocupación por la "falta de coordinación entre tribunales" que permitió Karim Bouyakhrichan, presunto cabecilla de la como 'Mocro Maffia', se fugara tras no presentarse ante los juzgados después de quedar en libertar provisional. "Nos da la impresión que esto está muy relacionado con la falta de consistencia del Consejo General del Poder Judicial. Es un síntoma más de la degradación de la justicia y creemos, francamente, que esto existe una renovación inmediata (del CGPJ), que se cumpla la Constitución y que acabe el caos y el descontrol en el Poder Judicial", ha apostillado. Por otro lado, Santiago ha advertido también que en Sumar están preocupados por la situación de la 'Flotilla de la Libertad', que pretente entregar más de 5.000 toneladas de ayuda humanitaria con rumbo a Gaza y que aún no ha zapardo desde el puerto de Estambul. "Estamos preocupados porque no creemos que países democráticos puedan estar impidiendo la libre navegación en el Mediterráneo y estamos realizando todos los esfuerzos para que salga adelante", ha ahondado el dirigente de IU.