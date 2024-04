Robles defiende en el Congreso la inversión en defensa: el 90 % va para la industria

Madrid, 24 abr (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido este miércoles en el Congreso la inversión de su Departamento, un 90 % de la cual va destinada a la industria, a la vez que ha subrayado el firme compromiso del Gobierno con la paz y la seguridad en el mundo.

La ministra ha tenido que responder sobre la inversión de 1.129 millones de euros para "capacidades militares" aprobada la semana pasada sobre la que ha sido interpelada por el PP, Podemos y Bildu. Una partida extra cuya aprobación en el Consejo de Ministros contó con el rechazo de los representantes de Sumar, según informaron fuentes de la Vicepresidencia Segunda.

Esta división en el Gobierno la ha esgrimido el diputado del PP Esteban González Pons para pedir la dimisión inmediata o de Robles o de la vicepresidenta Yolanda Díaz. "No pueden seguir formando parte del mismo Gobierno", ha considerado.

También la secretaria general de este partido, Cuca Gamarra, ha arremetido contra el PSOE en una pregunta dirigida a Yolanda Díaz, en la sesión de control, en la que le ha planteado que si piensa que si alguien miente "debe dimitir", ligándolo con la aprobación de esa partida.

En su respuesta, Díaz ha subrayado que no comparte el incremento del gasto militar y así lo recoge el acuerdo de gobierno de coalición.

La ministra ha recordado que el PP, en su etapa de Gobierno, no invirtió en defensa, por lo que "de aquellos polvos vienen precisamente el que ahora en este momento tengamos que invertir", ha recalcado.

En las tres intervenciones, Robles ha defendido que invertir en defensa es invertir en paz, en seguridad y en la creación de puestos de trabajo y ha rechazado las acusaciones de Podemos, ahora integrada en el grupo mixto, de que el Gobierno esté aliado con los "señores de la guerra".

"No tenga ninguna duda del compromiso de España con la paz", le ha dicho al diputado de la formación morada Javier Sánchez Serna, al que ha justificado el gasto en defensa, en que no solo se garantiza la seguridad de los ciudadanos, sino que se estimula "algo tan importante como el desarrollo de la industria española".

De esta forma -ha recalcado- se está posicionando a España como un actor económico importante a nivel global y se está generando una importante creación de puestos de trabajo.

La ministra ha dibujado un panorama internacional complejo lleno de amenazas a las que Europa está tratando de responder con medidas que tienen "un claro carácter disuasorio", entre ellas, la acordada recientemente de asignar 5.000 millones de euros adicionales para apoyar a Ucrania.

"Por lo que a España se refiere -ha precisado- se trata de capitalizar el impulso actual para modernizar nuestras capacidades de defensa", porque, "como ya dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desatendido "este asunto durante demasiado tiempo" y hay que apostar por la reindustrialización, la innovación, la mejora del capital humano y el desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar la vida de la gente.

La ministra ha insistido en que más que de gasto hay que hablar de inversión en paz y en disuasión y esta -ha recalcado- es la única manera de evitar las guerras.

Robles ha animado a los miembros de Podemos a que reflexionen porque -ha recordado- democracias muy consolidadas en el mundo están invirtiendo en defensa mucho más de lo que lo está haciendo España. "Y no se olvide de que el compromiso del Gobierno de España es un compromiso inequívoco por la paz", ha insistido.

"No hagamos demagogia en estos temas. Ojalá autócratas como Putinoyeran su mensaje de paz, pero me temo que no lo oyen, y precisamente por eso tenemos que seguir apostando por la paz, por la democracia y por los valores, que es lo que está haciendo el Gobierno de España", ha apostillado la ministra.

El diputado de Podemos se ha preguntado qué ha pasado para que el PSOE haya abandonado el "no a la guerra" y haya decido abrazar todos los planes bélicos de Estados Unidos, a la vez que ha recordado que se opusieron al gasto en defensa cuando formaban parte del Gobierno y lo seguirán haciendo. EFE

td/oli