PSOE C-LM critica que Núñez (PP) abogue por "no batallar" porque eso significa "silencio" ante los trasvases

El portavoz de Agua del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes regionales, Fernando Mora, ha instado este miércoles al presidente regional del PP, Paco Núñez, a que diga "efectivamente" que el "Memorándum de la vergüenza de Cospedal fue un paso atrás para Castilla-La Mancha" y que "traicionó los intereses de nuestra región y los intereses de los ciudadanos que viven a lo largo de la cuenca de nuestro río". En rueda de prensa en la sede regional del PSOE, Mora ha advertido de que cuando Núñez dice "no batallar" para el PP eso significa "silencio" ante los trasvases, mientras que ha recordado que en el Levante "no se callan, es más, dicen que no tienen suficiente agua, que quieren más, son insaciables". "Y ante eso, Núñez dice que nosotros no batallamos. Yo creo sinceramente que ese período de claudicación del PP, que quiere continuar Núñez, ya lo emprendió en su día la señora Cospedal", ha criticado, según han informado los socialistas en nota de prensa. Por ello, ha pedido al PP de Castilla-La Mancha que apoye y "no busque subterfugios" y ha trasladado que este jueves en el pleno de las Cortes regionales, los `populares' tienen oportunidad de "mojarse por defender el Tajo". Un pleno en que se llevará a cabo un debate general, a propuesta del Grupo Socialista, relativo a las normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura, al haberse abierto un plazo de alegaciones hasta el 2 de mayo, por parte del Ministerio, respecto del Real Decreto que regula las modificaciones normativas para actualizar las reglas de explotación. Alegaciones en las que ha trabajado tanto el grupo socialista, como el Gobierno de Castilla-La Mancha.