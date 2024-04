PP C-LM vira postura y pide que se trasvase por necesidades reales y no por demanda ilimitada de cuenca receptora

El PP de Castilla-La Mancha ha virado en cuanto a la posición que ha mantenido en materia de agua y trasvases, al abogar por que estos, no solo en la cuenca del Tajo sino en los demás ríos, solamente se puedan realizar cuando esté garantizada las necesidades "presentes y futuras" de la cuenca cedente y cuando la cuenca receptora tenga "una necesidad real, y no una demanda ilimitada". Ha sido el presidente de los 'populares' en la región, Paco Núñez, el que ha fijado posición, en el acto de diálogo organizado por el Club Conecta en Madrid, bajo el título 'Ciudades castellanomanchegas: retos y oportunidades'. En este marco, el líder del principal partido de la oposición en la región también se ha mostrado partidario de que las alegaciones que Castilla-La Mancha presente a la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura salgan de una mesa de trabajo con todos los agentes afectados, que marque una línea común que ha de liderar el Gobierno de Castilla-La Mancha, "como no puede ser de otra manera". "Pero escuchando y participando a aquellos a los que les afectan dichas alegaciones", ha reclamado Paco Núñez. (Habrá ampliación)