Los socialistas valencianos se vuelcan con Sánchez: "Nuestro secretario general, nuestro presidente, siempre a tu lado"

Los socialistas valencianos se han volcado en bloque para mostrar su apoyo al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tras publicar este miércoles una carta en la que ha anunciado una reflexión sobre su continuidad al frente del Ejecutivo, después de que un juzgado de Madrid haya abierto diligencias tras las denuncias de Manos limpias sobre su esposa, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. "Nuestro secretario general. Nuestro presidente. Siempre a tu lado", ha escrito el propio PSPV en su cuenta en la red social 'X' (antigua Twitter). En esta misma línea, el síndic socialista en Les Corts Valencianes, José Muñoz, ha transmitido al líder del PSOE "todo nuestro cariño y apoyo", además de "la fuerza de todo el socialismo". En este punto, el portavoz parlamentario ha aprovechado para denunciar "el acoso y las mentiras de la derecha y la extrema derecha", que ha tachado de "insoportables". "No todo vale. Estamos contigo", ha añadido. Mientras, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria del área Institucional del PSPV-PSOE, Pilar Bernabé, también vía redes sociales, ha acusado a "las derechas" de haber "sobrepasado todos los límites" con el presidente del Gobierno: "Les da igual a quién arrastren por el fango para atacar a Pedro Sánchez y lo que representa". "En política no vale todo", ha recalcado Bernabé, quien, frente a ello, ha reivindicado que hoy Pedro Sánchez "nos da una gran lección de humildad y humanidad". "ABIERTO SU CORAZÓN" Desde Pamplona, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, en declaraciones a los medios, ha afirmado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "ha abierto su corazón" en la carta "y se ha dirigido de manera inédita a cada uno de los españoles". Morant ha señalado que no ha leído la carta como ministra sino "como española", pues "creo que esa es la voluntad" de Sánchez. "El presidente del Gobierno ha escrito una carta de puño y letra y creo que los españoles y las españolas, que es a quien se dirige, debemos leerla", ha apuntado, tras añadir que "no voy a interpretar las palabras del presidente". Según Morant, "cada uno de nosotros tenemos que leerla -la carta- y sostenerla en el sentido amplio, y saborearla y ver qué sabor se nos queda a cada uno de nosotros después de leer esa carta". "El presidente del Gobierno escribe esta carta y su intención es que la leamos. Estamos haciendo una comparecencia institucional, no me corresponde hacer una interpretación institucional de unas palabras que son muy personales y que van dirigidas a cada uno de los españoles y las españolas", ha manifestado. A su juicio, "nos corresponde a los españoles leerla, es a lo que nos invita el presidente". "Cada uno, después de leerla, se generará su opinión, pero el presidente claramente ha abierto su corazón y se ha dirigido de manera inédita a cada uno de los españoles. Esa es la intención de la carta y, por tanto, lo único que puedo hacer es pedirles que la lean", ha incidido. Instantes después, vía redes sociales, Morant ha mostrado "todo su cariño" a Sánchez y ha hecho hincapié en que el presidente del Gobierno ha escrito una carta "sincera, en primera persona, dirigida a todos los españoles y españolas, a todos nosotros", por lo que ha invitado a "toda la ciudadanía a leerla y a reflexionar". "TRASPASANDO LAS LÍNEAS ROJAS DE LA DEMOCRACIA" De su lado, la secretaria de Estado de Industria y secretaria de Industria del PSPV, Rebeca Torró, se ha sumado a las muestras de apoyo a Sánchez y su mujer y ha considerado que los españoles "no merecemos esta política rastrera que ataca incluso a lo que más queremos". "El PP, la ultraderecha y todos sus voceros llevan tiempo traspasando las líneas rojas de la democracia. Unidos para tapar su falta de proyecto", ha manifestado. Y el secretario de Estado de Política Territorial, el también valenciano Arcadi España, ha mostrado su "admiración, solidaridad y apoyo" al presidente del Gobierno y a su familia, y ha asegurado: "El odio nunca vencerá a la democracia". Asimismo, el 'expresident' de la Generalitat Valenciana y ex secretario general del PSPV Ximo Puig ha destacado que Sánchez ha manifestado una "reacción muy humana" y que emite en su texto un "mensaje trascendental: de qué sirve la democracia sin convivencia y respeto. No podemos caer en la espiral destructiva del populismo. Todo mi apoyo presidente", ha reaccionado.