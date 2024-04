Liso: "La última vez que estuvo Víctor Fernández de entrenador yo era recogepelotas"

Zaragoza, 24 abr (EFE).- Adrián Liso, jugador canterano del Real Zaragoza, ha señalado que la última vez que estuvo Víctor Fernández, actual técnico maño, en el banquillo zaragocista él era recogepelotas y que estar ahora a sus órdenes es "impactante".

"Al principio se me hacía raro porque la última vez que estuvo él, yo era recogepelotas. Claro, es impactante ver cómo tú estás de recogepelotas y después ver que te está entrenando. Me dio tranquilidad y confianza y, siendo un juvenil como soy, eso me ayuda mucho a seguir creciendo", ha asegurado en rueda de prensa.

El jugador aragonés marcó el tanto del empate en el derbi contra el Huesca de la última jornada liguera que abrió el camino del triunfo a su equipo y ha señalado que siempre ha trabajado para tener estas oportunidades.

"Intento siempre aprovechar todo al máximo posible. El sábado estaba en caliente y no veía todo lo que había hecho pero unos días más tarde me di cuenta de que marcar un gol con el equipo de mi ciudad es algo por lo que siempre había luchado y que ahora tengo el privilegio de decir que lo he conseguido. Para mí es un sueño", ha destacado.

Igualmente, ha remarcado que hace dos meses no pensaba que pudiera jugar con el primer equipo: "Me ha venido todo muy de repente y lo estoy pasando relativamente bien. Que te llegue el debut, la titularidad y el gol todo de golpe pues es impactante. Más, siendo joven como yo. Me lo dijo ya Emilio Larraz (su técnico el filial zaragocista), que hay que estar siempre preparado para lo que pueda pasar. Y yo así lo hice durante toda esta temporada".

Liso ha desvelado que desde que se integró en la primera plantilla ha recibido siempre el apoyo de sus compañeros, que es "el más constante y cercano" y que es una piña muy buena.

Preguntado sobre si continuará con el primer equipo o si va a disputar la Promoción de ascenso a Primera RFEF con el Deportivo Aragón ha explicado que está "para ayudar en lo que sea al club" y que jugará al cien por cien donde le digan.

"Este año ya me pasó jugando con el filial y bajé al juvenil para jugar contra el Barcelona", ha recordado.

Adrián Liso se ha mostrado satisfecho con su reciente renovación y ha resaltado que es el club de su vida y que quiere estar en el Real Zaragoza.

"Es una felicidad enorme poder estar aquí. Es algo inigualable", ha remarcado.

Con respecto a la próxima jornada de Liga en la que su equipo se medirá al líder, Leganés, ha señalado que están tranquilos porque se saben capaces de ir a terreno madrileño y ganar.

"Estamos más que preparados para ganar todos los partidos que quedan. La confianza que hay en cada uno es elevada y eso nos ayuda mucho", ha añadido.EFE

ep/og