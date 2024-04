Latasa: "Pertenezco al Madrid y en verano habrá que tomar una decisión"

Getafe (Madrid), 24 abr (EFE).- Juanmi Latasa, delantero del Getafe, habló este miércoles en rueda de prensa sobre su futuro en el conjunto azulón y recordó que todavía pertenece al Real Madrid y que en verano ambos clubes tendrán que tomar una decisión sobre el lugar en el que jugará la próxima temporada.

Latasa cumple su segundo año cedido en el Getafe. Va de menos a más y este curso acumula seis tantos en partidos oficiales por los dos de la pasada campaña. A las órdenes de José Bordalás ha evolucionado bien para asentarse en Primera División. Por eso, reconoció estar contento en el Getafe.

"Primero pienso en acabar bien la temporada, que es muy importante. En verano se verá, hay que tomar una decisión y ahora mismo no tengo ni idea que va a pasar. Yo estoy aquí muy contento en Getafe. Estoy en Madrid con mis amigos y mi familia. Ahora mismo pertenezco al Madrid y en verano habrá que tomar una decisión entre todos a ver qué pasa", destacó.

Latasa reconoció que Bordalás ha sido un entrenador muy importante para él. Cuando regresó al Getafe la temporada pasada para dirigir las seis últimas jornadas, confió en un jugador que apenas tenía minutos con Quique Sánchez Flores.

"Ha sido muy importante porque el año pasado cuando llegó a estas alturas, no contaba con minutos. Él me dio la oportunidad de jugar y este año así ha sido. Me ha dado la confianza que necesitaba y esos pequeños detalles que me han hecho mejorar como jugador", dijo.

"Bordalás es o ha sido fundamental el año pasado en la salvación y lo ha asido este año para la temporada que estamos haciendo. A nivel personal me ha dado muy buenos consejos que me han venido muy bien y que trato de aplicar día a día", añadió.

Además, recordó que la situación del Getafe esta temporada no tiene "nada que ver" con la anterior, en la que su equipo sufrió "mucho" para conseguir la permanencia.

"Ahora esperamos acabar la temporada de la mejor manera posible. Estamos haciendo una muy buena campaña. Al final es verdad que la gente siempre quiere más. Estamos en una posición (décimos a ocho puntos de Europa) en la que hemos hecho muchas cosas para estar ahí. Y a nivel individual, está siendo una buena temporada. Me había propuesto crecer como jugador y afianzarme en Primera y creo que lo estoy consiguiendo. Queda mucho", apuntó.

Sobre el objetivo de jugar la próxima temporada en Europa, manifestó que hasta que matemáticamente sea posible, el Getafe intentará terminar entre los siete primeros clasificados.

"Vamos partido a partido. Queremos ganar este fin de semana porque si no va a estar más lejos aún. En eso pensamos, en ganar y acabar lo más arriba posible pero conscientes de que estamos haciendo una buena temporada", indicó.

"Quizá no estamos en una dinámica tan buena como la primera vuelta. Pero es que la primera vuelta fue muy buena. Nos faltan pequeños detalles. El otro día en casa nos faltó materializar ocasiones para matar a la Real. Quizás fallan esos primeros minutos que encajamos demasiado a menudo y los partidos se nos hacen cuesta arriba. El sábado esperemos que no sea así", agregó.

Respecto al Almería, su próximo rival, avisó de que no será fácil ganarle pese a que ocupa la última posición en la clasificación y destacó que el conjunto andaluz ha hecho muy buenos partidos sin obtener el premio que tal vez mereció.

"Con el Elche el año pasado nos pasó en casa, que estaba descendido y nos puso las cosas muy difíciles. Y quien haya seguido los partidos del Almería este año, quizá no ha tenido la suerte que pudo tener. Tiene gente muy buena arriba como el Choco Lozano y Arribas y seguro que nos lo va a poner muy difícil", apuntó.

Por último, se refirió al gol que marcó la pasada jornada a la Real Sociedad y que finalmente se lo concedieron a su compañero Óscar Rodríguez, que en la jugada anterior batió a Álex Remiro en un disparo del que nadie se dio cuenta que traspasó por completo la línea de la portería del cuadro donostiarra.

"Al final, lo importante es que sirvió. Me enteré justo cuando la Real iba sacar de centro. Pero lo importante es que subió al marcador. Sí que ha habido bromas entre Óscar y yo para ver de quién era. Pero contento, aunque una pena no haber sacado los tres puntos", concluyó. EFE

