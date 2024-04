Illa y el PP repiten enfrentamiento en el Senado por los contratos con la trama Koldo

Madrid, 24 abr (EFE).- El exministro de Sanidad Salvador Illa ha asegurado este miércoles que a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a la presunta trama de corrupción de Koldo García, se la habilitó dentro de una Unión Temporal de Empresas (UTE), pero sin comprarle luego, y el PP insiste en que se contrató.

Esas dos aseveraciones contrapuestas han sido repetidas por las dos partes durante los interrogatorios a Illa de los senadores del PP Alfonso Serrano y Luis Santamaría, los últimos en intervenir durante la comparecencia del actual candidato electoral del PSC, quien dirigió Sanidad en la pandemia, en la comisión de investigación sobre el caso Koldo en la Cámara Alta.

Esta comparecencia tiene lugar después de que el exministro compareciera el lunes en el Congreso, donde indicó que solo vio una vez a Koldo García y sostuvo que es falso que Sanidad comprara a la trama.

Los populares han afirmado que Soluciones de Gestión fue una de las sociedades incluida en la UTE encabezada por Ferrovial a la que se le adjudicaron los lotes 8 y 9 de un contrato de compra de material sanitario, tras aprobar el ministerio un acuerdo marco.

Illa ha contestado que "un acuerdo marco no hace adjudicaciones, habilita a empresas para que aquellos que se han sumado al acuerdo marco puedan contratar si así lo estiman oportuno".

"Esta UTE de Ferrovial resultó habilitada para suministrar el lote número 8 y el lote número 9 y el resultado final es que no se le contrató nada", ha enfatizado el exministro.

Con Serrano también ha confrontado Illa sobre si el ministerio centralizó la adquisición de mascarillas procedentes de China y prohibió compras por su cuenta a las comunidades y a las empresas, algo que el exministro ha negado mientras el secretario general del PP de Madrid ha indicado que así ocurrió.

"Obligó a los proveedores a no vender a las empresas para tener el Gobierno ese monopolio", ha dicho Serrano a la prensa tras la comparecencia para señalar que de ahí surgió una trama como en la que mediaba Koldo García, que era asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Pese a la disparidad en las afirmaciones, Illa ha estado más calmado al debatir con Serrano y Santamaría que anteriormente con Joan Queralt (ERC) y Joan Bagué (Junts). "Agradezco que me hayan citado en plena campaña electoral", ha sido, de hecho, su despedida de los senadores del PP.

A Queralt le ha asegurado también que con Soluciones de Gestión "se compró cero".

Durante el tenso interrogatorio del senador de ERC, que le ha preguntado si después de ver a Koldo no le dijo nada a Ábalos, Illa ha contestado, visiblemente irritado: "No hice ningún comentario, era irrelevante lo que me dijera nadie porque actué conforme al procedimiento".

Ya previamente en el careo con Bagué se ha encrespado el exministro, en especial cuando el senador de Junts lamentaba la centralización de decisiones adoptada en el estado de alarma, mientras Illa ha destacado la solidaridad entre comunidades autónomas con el escaso material sanitario disponible.

A la portavoz del PNV, Estefanía Beltrán de Heredia, le ha aseverado Illa, en referencia a Soluciones de Gestión, que "ni un euro" salió de Sanidad "para esta empresa ni para esta UTE".

A preguntas de la senadora de UPN, María Caballero, Illa ha desvelado algún detalle más de su único encuentro con Koldo: fue éste quien se presentó en el Ministerio un día de septiembre de 2020 y el encuentro duró "escasos minutos"; como "no era normal" que un asesor apareciera "sin cita previa", le atendió.

"Era un asesor de un ministro con el que yo trataba habitualmente porque le veía en las reuniones de autoridades delegadas. Se presenta, me viene a ver, veo de qué se trata y aplico lo que se aplicaba en todo momento. Punto. No le di más vueltas, ni más importancia, ni vi nada que me llevara a sospechar nada", ha zanjado.

Cuando ya supo el motivo de la visita, que era "que tenía una empresa que podía suministrar material", fue cuando le remitió a los técnicos, pasando previamente por su gabinete, como fijaba el procedimiento establecido.

Con su exjefe de gabinete entonces, Víctor Francos, Koldo se encontró tres veces, pero en eso Illa se ha remitido "a sus explicaciones" cuando compareció el lunes.

El senador socialista Alfonso Gil Invernón se ha quejado de que a Illa se le haya colocado en una esquina para su comparecencia y el presidente de la comisión, Eloy Suárez, ha explicado que ha sido precisamente atendiendo a su reclamación del lunes, cuando el primer compareciente, Koldo García, estuvo escorado también en la tarima, aunque en el lado contrario.

Illa ha desvelado que no ha recibido notificación oficial alguna, ni llamada, ni correo electrónico, sobre su citación en el Senado, a lo que suárez, después de hacer las comprobaciones, le ha asegurado a mitad de comparecencia que sí que le fue enviada. EFE

