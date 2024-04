Illa desvela que Koldo se presentó en el Ministerio sin cita previa, le recibió unos minutos y le remitió a su gabinete

El que fuera ministro de Sanidad durante los primeros meses de pandemia, Savador Illa, ha dado este jueves en el Senado nuevos datos de su encuentro con Koldo García Izaguirre que, según ha desvelado, se presentó en el Ministerio sin cita previa, le recibió por ser asesor de otro ministro (José Luis Ábalos), y que cuando vio que estaba promocionando a una empresa para comprar material anticovid, le remitió a su jefe de gabinete, Víctor Francos. La reunión duró "unos minutos" y no se le compró nada, ha reiterado. En su comparecencia en el Senado, y a preguntas de la senadora de UPN Mar Caballero, el exministro ha relatado que Koldo García Izaguirre, que da nombre al 'caso Koldo' de la trama que investiga la Justicia por supuesto cobro de comisiones, se presentó un día en su ministerio sin avisar, cree que en septiembre, para intentar verle. La visita no estaba agendada, ni sabía cuál era el motivo, pero el ministro decidió recibirle porque, según ha explicado, Koldo era asesor de un compañero de gabinete, José Luis Ábalos, que además era responsable de organización del PSOE, como él lo era del PSC, y habían coincidido en las comisiones de coordinación de ambos partidos. "Y he de decir más, teníamos buena relación, nos llevábamos bien", ha apostillado. En la reunión, Koldo García le habló de la empresa Soluciones de Gestión (epicentro de la trama), asegurando que era una empresa que había suministrado material a otros ministerios y había funcionado bien. Según ha dicho, la reunión duró "escasos minutos" porque, al saber cuál era el objeto, se limitó a remitir a Koldo a su gabinete, para que le explicaran dónde tenía que dar los datos para que los técnicos revisaran todo y decidieran. Su jefe de gabinete, entonces Víctor Francos, fue quien trató con Koldo. En su comparecencia del lunes, Francos reveló que llegó a reunirse tres veces con Koldo, pero Illa dice que no supo más del tema. "No me la reportaba, ni tenía por qué", ha añadido. Según ha explicado, a Koldo y los demás que llegaban con recomendaciones, "el jefe de gabinete les decía: hay un buzón, hay unos técnicos, vayan ustedes, hagan llegar la documentación por el procedimiento que está establecido, y se valorará conforme se valoran todas las ofertas o posibilidades que hay". Ha incidido en que se exploraban y "tomaban las decisiones quienes las tenía que tomar". "Siempre de la misma forma, siempre por el mismo procedimiento", ha remachado. NADA QUE LE "HICIERA SOSPECHAR" Pero sí ha subrayado, como hizo en el Congreso, que el resultado final de esa gestión de Koldo García fue "cero", ya que el Ministerio de Sanidad no compró nada a Soluciones de Gestión, y esta empresa tampoco facturó nada. También ha precisado que no se puede decir que Soluciones de Gestión estuviera "habilitada" por Sanidad. Lo único es que formó parte una Unión Temporal de Empresas con Ferrovial Servicial, "una empresa bastante acreditada en España", y esa UTE es la que estaba habilitada en el acuerdo marco de compras centralizadas. Pero Sanidad tampoco contrató con esa UTE. Y "nunca jamás" se volvió a reunir con Koldo García: "Era un asesor de un ministro con el que trabaja habitualmente como responsables de Organización y teníamos buena relación, y lo zanjé y punto. No le di más vuelta, ni vi nada que me hiciera sospechar, nada", ha resumido.