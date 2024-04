Guilarte ve un "problema de descoordinación puntual" la fuga del líder de la Mocro Maffia reclamado por Países Bajos

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha asegurado que la fuga del líder de la Mocro Maffia, detenido en enero en Málaga tras quedar en libertad provisional por decisión judicial cuando era reclamado por Países Bajos, ha sido un "problema de descoordinación" que es "muy puntual y muy ocasional" en los tribunales españoles. En una entrevista en la Cadena Ser, que ha recogido Europa Press, Guilarte no se ha pronunciado sobre "decisiones jurisdiccionales que pueden que sean o no equivocadas" por su condición de presidente del CGPJ, reiterando que cree que se ha producido un problema de "descoordinación" en un tema que es "muy sangrante" pero, según ha defendido, es una situación que se da de manera "muy puntual y muy ocasional" A su juicio, es "más peligroso y necesario" el atajar "problemas sistémicos" que ocurren con el narcotráfico en el sur de Andalucía mientras que, sobre la fuga de Karim Bouyakhrichan, ha insistido EN que es un asunto de "una gran repercusión" en el que, no obstante, hay que intentar buscar "que se coordinen mejor los tribunales". "Ahí está el problema", ha incidido. Sobre su visita a Barbate (Cádiz), donde se anunció el refuerzo del juzgado, Guilarte ha puesto en valor la labor de los jueces de la zona, que "responden maravillosamente", pero ha lamentado la falta del resto de medios. DETENIDO EN ENERO La Audiencia Provincial de Málaga en un auto del 22 de febrero estimó un recurso del cabecilla de la Mocro Maffia, que permanecía en prisión provisional allí, y acordó su puesta en libertad con una fianza de 50.000 euros, retirada de pasaporte y comparecencias quincenales. El Ministerio Público, según fuentes fiscales, informó en contra de esa puesta en libertad. Tras esa decisión, la Audiencia Nacional recibió una ampliación de la OEDE de Holanda, que le reclama por tráfico de drogas, e Ismael Moreno le citó, pero Karim Bouyakhrichan ya no se presentó y el magistrado acordó dictar una orden de detención. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han precisado que el investigado ha estado firmando fuera de Marbella en relación con esta causa "y se notificaban al Juzgado número 4 de Marbella unos días después", señalando que "la última firma recibida correspondió a la del 1 de abril". En enero, la Policía Nacional dio detalles en una rueda de prensa en el complejo policial de Canillas (Madrid) de la operación con la que habían golpeado a esta estructura de la Mocro Maffia asentada en la Costa del Sol que blanqueaba dinero del narcotráfico, bloqueando 172 propiedades valoradas en 50 millones de euros y cerca de tres millones en cuentas bancarias. Los responsables de la UDEF se felicitaron por arrestar tras años de investigación a un "objetivo prioritario", que estaba bajo el radar policial en España al menos desde el asesinato en 2014 en Málaga de su hermano, Samir Bouyakhrichan, y de quien presuntamente heredó el liderazgo de uno de los clanes más importantes de la Mocro Maffia.