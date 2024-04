Fernández (PP) pide dejar actuar a la justicia en el caso de las parejas de Sánchez y Ayuso

El candidato del PP a las elecciones al Parlament, Alejandro Fernández, ha pedido este miércoles dejar actuar a la justicia después de que se haya abierto diligencias de investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y en el caso que afecta a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Dejemos que la justicia haga su trabajo y lo que tenemos que hacer siempre los políticos es acatar sus resoluciones nos gusten o no. Eso es lo que diferencia a un demócrata del que dice que lo es pero realmente no lo es", ha sostenido en un coloquio en el Col.legi d'Economistes de Cataluña. Según Fernández, cuando la justicia actúe y resuelva "será el momento de hacer valoraciones políticas, éticas" o de cualquier otra consideración. Pronunciarse ahora al respecto, según él, no contribuiría a un clima "que en muchas ocasiones se está generando sobre situaciones que no han sido todavía juzgadas y que no tienen una sentencia". PRECIO DEL ALQUILER También se ha referido a la cuestión de la vivienda después de que el Govern haya aprobado un Decreto Ley que amplía la contención de los precios de los alquileres a todos los arrendamientos temporales salvo los que tengan finalidades de ocio, vacaciones o recreativas. Tras constatar que el derecho a la vivienda es un derecho constitucionalmente consagrado, ha añadido que también lo es el derecho a la propiedad, y ha señalado que limitar el precio del alquiler es "un desastre que, además, no funciona". "A parte de ser una violación también del libre mercado y de las decisiones libres entre agentes económicos y particulares, evidentemente, también, resulta que, en Barcelona, las políticas de Ada Colau que, supuestamente habían de bajar el precio del alquiler, lo han duplicado", ha sostenido. CAMPAÑA Pese a expresar su apoyo y respeto por la campaña que llevó a cabo el PP en el País Vasco, ha explicado que en Cataluña realizarán la suya en los términos que consideren porque son "realidades políticas distintas". "Corresponde a cada equipo del partido en esas respectivas autonomías decidir el tipo de campaña electoral que va a hacer y nosotros seguimos con la nuestra", ha zanjado a menos de un día para que empiece la campaña electoral en Cataluña.