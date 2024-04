Feijóo dice que Sánchez busca "victimizarse", "enfangar más" la política y movilizar al PSOE ante catalanas y europeas

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "victimizarse", "enfangar y polarizar todavía más" la vida política" e intentar "activar y movilizar" al PSOE ante las elecciones catalanas del 12 de mayo y las europeas del 9 de junio. Es más, ha dicho que desde que ha llegado a primera línea de la política "se ha movido en el fango". Así se ha pronunciado después de que esta misma tarde Sánchez haya anunciado por sorpresa que se retira unos días a reflexionar ante la investigación abierta en un juzgado contra su mujer, Begoña Gómez, por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios por las relaciones con varias empresas que luego recibieron adjudicaciones públicas. En la misiva dirigida a la ciudadanía que ha colgado en la red social 'X' ha añadido que el día 29 dirá si continua o no como presidente del Gobierno. En una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha cargado contra Sánchez por tratar de "victimizarse" y "enfangar. A su entender, Sánchez y miembros de su partido y su entorno tienen "un problema judicial y está intentando trasladar a los partidos políticos la responsabilidad". "ESTO ES DE UNA FRIVOLIDAD IMPROPIA DE UN PRESIDENTE" También le ha acusado de "polarizar" y "enfangar todavía más la vida política". "Y, entiendo yo, que activar y movilizar a su partido ante las elecciones catalanas y europeas", ha aseverado, para añadir que está haciendo una "dejación de funciones sin ningún tipo de precedente previo". Es más, ha dicho que España ya está "en la prensa internacional". "Yo nunca he visto esto en mi vida", ha proclamado. Feijóo ha afirmado que el presidente del Gobierno, "si quiere proteger realmente a su familia, debe de dar una explicación" pública ante las informaciones que se están conociendo en vez de "sacar cartas a la ciudadanía". "Esto es una irresponsabilidad, una frivolidad impropia de un presidente del Gobierno de la Unión Europea", ha abundado. Ante la comparecencia del lunes del presidente del Gobierno para anunciar si continúa o no como presidente, el presidente de los 'populares' considera que, después de las "muestras de cariño y de apoyo incondicional", dirá "probablemente" que se queda para "parar a la derecha y la extrema derecha". ((HABRÁ AMPLIACIÓN))