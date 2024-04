El PSOE elige a la vicepresidenta Teresa Ribera como candidata a las elecciones europeas

La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha decidido proponer a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico e integrante de la dirección socialista como cabeza de lista a las elecciones al Parlamento Europeo que se celebran el 9 de junio. Esta propuesta se incorporará este viernes en el Comité de Listas, que confeccionará el dictamen junto con las propuestas llegadas de todas las federaciones que los militantes pudieron votar hasta el pasado 20 de abril. Finalmente se votará en el Comité Federal que se celebra este sábado 27 de abril, del que saldrá la lista definitiva. Ribera ha agradecido que la dirección del PSOE la proponga como candidata en un mensaje en X, recogido por Europa Press. "Queremos más Europa, más justa y solidaria, más social, verde y feminista. Sabemos que esta es la agenda que garantiza progreso y bienestar", ha señalado. También ha señalado que espera seguir los pasos del actual Alto Representante de la UE para la Política Exterior y la Seguridad, Josep Borrell, que fue el cabeza de lista en las pasadas europeas, en el año 2019 al que ha calificado como "gran ejemplo para todos". HA IDO GANANDO PESO EN EL GOBIERNO Y EN EL PARTIDO Los socialistas eligen así un perfil que consideran "líder" en la transición energética en Europa y señalan que es una de las principales impulsoras de la solución ibérica para reducir el precio del gas en España, así como la reforma del mercado eléctrico europeo. Ribera es ministra desde el primer Gobierno de Sánchez en 2018 y ha ido ganando peso tanto en el Gobierno como en el partido a lo largo de estos años. En 2020 pasó a ser vicepresidenta cuarta y un año después vicepresidenta tercera. Además, en las elecciones generales del 23 de julio fue la número dos en la lista electoral por Madrid, solo por detrás de Sánchez, un puesto simbólico que ya entonces reflejaba la confianza que tiene depositada en ella el jefe del Ejecutivo. A pesar de que llegó a La Moncloa con un perfil técnico, muy vinculado a la lucha contra el cambio climático y las energías renovables, también se ha ido haciendo hueco en el partido y el pasado mes de enero entró a formar parte de la Ejecutiva Federal, el órgano de dirección que dirige el día a día del partido, en el que también están otros ministros socialistas. LA EXCEPCIÓN IBÉRICA COMO AVAL El PSOE considera que con la elección de Ribera los socialistas españoles van a ratificar su posición de liderazgo en la transición energética en Europa y destacan que desde su Ministerio se han impulsado varias iniciativas de peso como la Ley del Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima o la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo. En este sentido señalan que las iniciativas impulsadas por la vicepresidenta tercera han otorgado una ventaja competitiva a las empresas españolas y han permitido que España "lidere el crecimiento económico" en el continente. El PSOE subraya también que gracias a medidas impulsadas por el Gobierno y en concreto por el departamento de Ribera, España ha sido uno de los países de la UE, "menos perjudicados" por la inflación. En este sentido subrayan la llamada 'solución ibérica' que supuso un ahorro de 5.000 millones de euros para los hogares españoles y logró abaratar la factura de la luz un 30%, según indican. Esta medida fue acompañada del paquete anticrisis en el que se incluyó la reducción del IVA de la luz o la bonificación de los carburantes "y que fue decisivo a la hora de contener la subida de los precios un 2,3% y empujar el crecimiento de la economía española más de un punto porcentual del PIB", defienden. En el 'palmarés' de Ribera los socialistas también incluyen la reforma del mercado eléctrico en la UE "que parecía impensable, pero terminó siendo uno de los hitos de la presidencia española de la UE" y la unidad de acción de la Unión en la COP28 de Dubái para el acuerdo histórico que pone fin a los combustibles fósiles y acelera el objetivo de cero emisiones netas en 2050. CAPAZ DE LOGRAR ACUERDOS CON EL PP El PSOE afirma que, desde su candidatura, Ribera seguirá "frenando las tentaciones retardistas o el rechazo de la agenda verde por parte de la derecha", y defendiendo "la máxima ambición y la justicia social" en las políticas climáticas y el desarrollo de energías renovables. Destacan además que Ribera es una persona capaz de lograr consensos, "incluso con el Partido Popular y pese a la incomodidad de algunos de sus líderes más significativos". En este sentido mencionan los acuerdos con la Junta de Andalucía sobre Doñana o con la comunidad autónoma de Murcia por el Mar Menor. Finalmente la dirección del PSOE agradece sus funciones a Josep Borrell y recuerda que en 2019 fueron la opción más votada con más de siete millones de votos. RESTO DE LA LISTA El resto de integrantes de la lista electoral que irán detrás de Ribera aún no es oficial, pero las distintas federaciones socialistas han ido trasladando sus propuestas a Ferraz y este viernes se validará la candidatura definitiva en la Comisión Federal de Listas. Los socialistas de Castilla y León consideran a Ribera una magnífica candidata pero admiten que les hubiese gustado que encabezase la lista, Iratxe García, "porque es de la tierra y porque ha hecho un magnífico trabajo", según afirmó el secretario general autonómico, Luis Tudanca. En todo caso García, que actualmente es la presidenta del grupo de los socialistas y demócratas en la Eurocámara, aspira a repetir y formar un "tándem imbatible" con Ribera. El PSC, de su lado ya ha comunicado su intención de que repitan los dos eurodiputados socialistas catalanes que están actualmente en el cargo, Javi López y Laura Ballarín, seguidos del presidente de la Young European Socialists (YES), Enric López. Los socialistas catalanes reclamaron que sus candidatos estén "bien situados" en la candidatura del PSOE y subrayaron el buen trabajo que han hecho hasta ahora. El PSOE de Andalucía también ha avisado de que aspira a mantener los dos eurodiputados con los que cuenta hasta ahora, que en la lista de 2019 concurrieron en los puestos cuatro y doce. Por tanto podría continuar Lina Gálvez pero no, Clara Aguilera, que ya anunció que no tiene intención de continuar. En Murcia, las agrupaciones socialistas han propuesto al eurodiputado Marcos Ros para que vuelva a formar parte de la lista en la que ya aparecía en 2019. En la misma línea, el eurodiputado asturiano Jonás Fernández también hizo pública su intención de repetir como candidato.