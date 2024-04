El PSOE de La Rioja muestra su "total apoyo" a Pedro Sánchez

La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de La Rioja ha manifestado, a través de una nota de prensa, "su total respaldo y apoyo" a la decisión del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de reflexionar sobre su continuidad en el Gobierno tras la investigación a su esposa. "En política no se pueden cruzar determinadas líneas rojas y el debate público no puede ser un lodazal de bulos y mentiras", han añadido los socialistas riojanos. "La derecha realizó ataques furibundos a los presidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, y lo ha vuelto a hacer, con más ferocidad si cabe, con Pedro Sánchez. No todo vale en democracia", ha concluido el PSOE de La Rioja.