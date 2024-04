El PSOE acusa a Ayuso de mentir sobre el caso de su pareja y vuelve a exigir su dimisión

El PSOE acusa a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso de "mentir a diario" respecto al caso de su pareja, investigado por un presunto delito de fraude fiscal, y ha vuelto a exigir su dimisión. "No hemos conocido en la historia de la democracia reciente en España un caso en el que estén implicados la presidenta de una comunidad autónoma mintiendo a diario, su pareja confesando delitos fiscales, su jefe de gabinete amenazando a periodistas y su número dos en el partido haciendo lo propio con la oposición y reuniéndose con "Alberto" sin explicar para qué", señalan fuentes del PSOE. Señalan por tanto que los madrileños se merecen una presidenta "que no les mienta" y consideran que Díaz Ayuso "no ha dicho una sola verdad" desde que saltó el caso que afecta a su novio. "La presidenta madrileña tiene una última oportunidad de irse de forma digna, antes de que los tribunales o el peso de las pruebas contra ella y su entorno culminen la crónica de una salida de la política anunciada. Que haga algo por la institución, que es marcharse, ya que no ha sabido hacerlo en el ejercicio de sus funciones", reclaman. Los socialistas reprochan además que el PP se niega a dar explicaciones sobre las relaciones de Ayuso, su pareja y el Grupo Quirón, que a su juicio tiene implicaciones "muy graves"vinculadas al uso de dinero públco. "El silencio de Ayuso es su penitencia. Sus mentiras la condenan", añaden.