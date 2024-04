El PP pregunta hoy a Bolaños en el Congreso si el Gobierno seguirá pactando con Bildu tras criticarlo en campaña

El PP quiere que el Gobierno aclare este miércoles en el Congreso si va a seguir pactando con Bildu tras las elecciones vascas, después de haber criticado a la formación abertzale durante la campaña electoral hasta el punto de asegurar que su actitud hacia ETA es "cobarde" y "absolutamente incompatible con la democracia". En concreto, el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, preguntará al ministro de Presidencia, Justicia, Félix Bolaños, en la sesión de control al Gobierno si los socialistas tienen intención de seguir pactando con quienes niegan el terrorismo y "carecen de madurez democrática". Además, es previsible que Tellado aproveche su intervención para volver a acusar al PSOE de "blanquear" a la coalición abertzale contribuyendo así a su crecimiento electoral. El domingo Bildu empató en escaños con el PNV y se ha impuesto en las circunscripciones de Álava y Guipúzcoa. En la campaña electoral de las elecciones vascas, numerosos miembros del Gobierno cargaron contra Bildu --uno de sus socios habituales en el Congreso-- después de su candidato a lehendakari, Pello Otxandiano, evitara a definir a ETA como banda terrorista. Tras referirse a ella como "grupo armado" que puede tener "diversas consideraciones", acabó pidiendo disculpas si con sus palabras había ofendido a las víctimas. Pero desde el Gobierno ya recalcaron que su negativa a hablar de banda terrorista es "incompatible con la democracia". La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, afirmó que toda la ciudadanía "sabe muy bien" que ETA fue una banda terrorista y que no reconocerlo como tal era "cobarde" y un absoluto desprecio por las víctimas. La pregunta del portavoz 'popular' cita las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien confesó sentirse "decepcionado" porque pensaba que Bildu había llegado "al punto de madurez democrática" que se le exigía, pero había visto que "estaba claro" que no. EL GOBIERNO YA DIJO QUE SEGUIRÍAN PACTANDO En todo caso, y a pesar de las críticas públicas a Bildu, el Ejecutivo no se ha planteado en ningún momento cortar relaciones con la formación abertzale y ha dejado claro que seguirán buscando el apoyo de los de Arnaldo Otegi para sacar adelante sus iniciativas parlamentarias. "Vamos a hablar con todas las formaciones políticas", aseguró el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recordando que el Ejecutivo de coalición se encuentra en minoría parlamentaria en la Cámara Baja y por tanto hablan "con todos los grupos parlamentarios menos Vox" para sacar adelante medidas que benefician "a la mayoría social".