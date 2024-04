El PP llevará al Congreso su iniciativa para garantizar la gratuidad de la educación de 0 a 3 años en toda España

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha anunciado este miércoles, tras una reunión con los consejeros de Educación de las CCAA del PP, que su formación presentará una proposición no de ley en el Congreso para "avanzar y garantizar la educación de 0 a 3 años en todo el territorio nacional". Durante esa reunión con consejeros, en la que también han participado el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Elías Bendodo, y la vicesecretaria de Sanidad y Educación, Ester Muñoz, se ha avanzado en otras medidas como la libertad de elección de las familias, la EBAU común o la equidad e igualdad entre territorios 24 de abril de 2024, según ha señalado el PP. La proposición no de Ley busca la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil, que comprende de los 0 a 3 años de edad, en todos los centros de educación de España, una medida que "sirve para garantizar la equidad, así como para promover y coordinar tanto la oferta de plazas como los diferentes modelos de financiación en todas las comunidades autónomas". Además, la iniciativa registrada en la Cámara Baja subraya el compromiso del Partido Popular con la libertad de elección de los padres, así como con el apoyo educativo y la escolarización de los alumnos con necesidades educativas específicas, al tiempo que busca impedir que haya niños que no puedan acceder a esta etapa educativa por razones socioeconómicas, ha señalado el PP en un comunicado. El PP ha recordado que se trata de un compromiso que aparecía en su programa electoral y que se acordó en la Declaración de Córdoba que suscribieron en marzo Feijóo y los presidentes autonómicos del partido durante un encuentro en la capital andaluza. Eso sí, ha recordado que algunas CCAA, como Galicia, La Rioja, Cantabria o las Islas Baleares, ya tienen implantada esta medida y otras, como la Comunidad Valenciana, ya han anunciado su próxima implantación. "El objetivo del PP es conseguir la equidad de todos los españoles, independientemente del nivel socioeconómico que tengan, y la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a servicios públicos como la Educación, sin importar en qué comunidad autónoma vivan", ha defendido Gamarra, que ve "fundamental" trabajar por la "igualdad de derechos y oportunidades" en toda España. EL PP APROBÓ UNA INICIATIVA SIMILAR EN EL SENADO El PP ha presentado esta iniciativa en el Congreso después de que el Senado --donde el PP tiene mayoría absoluta-- aprobase el pasado mes de febrero una moción de su formación en la misma dirección, aunque contó con el voto en contra del PSOE. En esta iniciativa, el Senado exigía al Gobierno la implantación de la gratuidad en la educación de 0 a 3 años y se solicitaba al Ejecutivo de Sánchez que se encargase de cofinanciar dicha medida con el 50% del su coste para colaborar con las comunidades autónomas, algo a lo que ya se comprometió el presidente Feijóo.