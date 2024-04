El PP exige la dimisión de Díaz o Robles por las discrepancias sobre la inversión en Defensa en el seno del Gobierno

El PP ha reclamado la dimisión inmediata de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, o de la ministra de Defensa, Margarita Robles, habida cuenta de que este miércoles han puesto en evidencia ante el Pleno del Congreso el desacuerdo existente en el Gobierno de coalición sobre la inversión en Defensa. El Consejo de Ministros aprobó casi 1.130 millones de euros destinados a gasto militar la semana pasada, a pesar del rechazo que el incremento suscita en el ala minoritaria del Gobierno. Sumar trasladó posteriormente su oposición e informó de que formuló objeciones en la reunión. Yolanda Díaz, de hecho, lo ha repetido este miércoles en la sesión de control. Así, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha aprovechado su pregunta a Robles, que versaba precisamente sobre el incremento del gasto en Defensa para pedir la dimisión de una de las dos, haciendo hincapié en que se puede estar incumplimiento el deber de secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. DELIBERACIONES SECRETAS "Si es cierto que se produce esa división en la votación, una de las dos debe dimitir esta mañana", ha indicado, haciendo hincapié en que "no pueden seguir formando parte del mismo Gobierno dos miembros que opinan tan distinto sobre el interés de la defensa nacional". Además, el diputado 'popular' ha recordado que las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas y ha afeado a Díaz haberlas aireado. En esta línea, ha querido aclarar que al PP le parece "muy razonable" la elevación del gasto en Defensa, "pero a la vicepresidenta no y lo ha dicho en la Cámara (Baja) y delante de toda España". Por ello, y citando unas palabras anteriores de Díaz, ha afirmado que "quien miente debe dimitir". Además, González Pons ha acusado al presidente, Pedro Sánchez, de "mentir" por asegurar que España no firma contratos de compraventa de armas con Israel desde el 7 de octubre, cuando se produjo el ataque masivo de Hamás al Estado hebreo que ha conllevado una respuesta en la Franja de Gaza. El diputado ha citado contratos con Israel "para comprar señaladores láser para los aviones de combate, la compra de munición de mortero y una Inteligencia Artificial para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS)", y ha tildado al Gobierno de "hipócrita" por "ocultarlo", aunque los 'populares' "están a favor" de la "colaboración" con Israel por ser la "única" democracia de la región. SIN MENCIÓN AL DESACUERDO De su lado, la titular del departamento de Defensa se ha limitado a justificar la inversión en gasto militar alegando la necesidad de "reforzar" las capacidades de las Fuerzas Armadas en el actual contexto de "alta volatilidad, incertidumbre e inestabilidad" y no ha hecho mención alguna a las discrepancias con los socios de Sumar. Asimismo, ha señalado que es el PP el "hipócrita" por el bajo porcentaje que los ejecutivos populares gastaban en Defensa, 0,18% del PIB, según ha dicho. "Hace años no invirtieron nada en las Fuerzas Armadas, esa es la vergüenza que ustedes nos han hecho llegar, porque nunca se preocuparon de las Fuerzas Armadas y nunca invirtieron en Defensa", ha añadido. Por último, ha lanzado un dardo a González Pons a cuenta de los militares fallecidos en el accidente del YAK-42 en 2003.