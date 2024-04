El PP acusa al PSOE cántabro de "dar la espalda a los ganaderos" por votar en contra de su propuesta sobre el lobo

El PP ha acusado al PSOE de Cantabria de "dar la espalda a los ganaderos" después de que los diputados socialistas cántabros en el Congreso, Pedro Casares y Noelia Cobo, votaran ayer en contra de la toma en consideración de la proposición de ley presentada por los populares' para sacar al lobo del Listado de Especies Silvestres de Protección Especial (LESPRE). El portavoz y coordinador del Partido Popular, Juan José Alonso, ha criticado que el PSOE "ha vuelto a maltratar a los ganaderos" que "están sufriendo una auténtica sangría con los ataques de los lobos". "Es lamentable que se hayan puesto de parte del lobo y hayan dado la espalda a los ganaderos de Cantabria, perjudicando a un tejido productivo fundamental para la región y que ahora necesita su apoyo", ha subrayado en nota de prensa. En su opinión, ayer quedó "meridianamente claro" que "no quieren saber nada del gran problema" al que se enfrenta la ganadería regional, y cree que resulta "indignante" su posicionamiento "a favor" de una especie que "cualquier día va a acabar dando un serio disgusto por sus ataques próximos a zonas pobladas". "Ha sido todo un despropósito", ha incidido, cuestionando qué va a decir ahora a los ganaderos el líder de los socialistas cántabros, Pablo Zuloaga, "cuyo partido y representantes han antepuesto la protección del lobo", generando "un grave problema donde no lo había" y que "puede ser la puntilla para la ganadería extensiva de Cantabria". No obstante, el PP ha celebrado que ha conseguido sacar adelante la proposición de ley "dejando en evidencia a un Partido Socialista alejado de la realidad y que, en el caso del lobo, prefiere mirar hacia otro lado como si no pasara nada". "Existe una actitud intolerante en el ámbito medioambiental que no tiene en cuenta las consecuencias perjudiciales y efectos perversos que se derivan de ella", ha continuado el portavoz y coordinador del PP, quien ha recordado que ha habido "miles de reses muertas o heridas durante los últimos años sin que el Gobierno de España y el PSOE hagan nada". "El daño que está causando el lobo nos demuestra el desgobierno, el populismo, la demagogia y la incapacidad del Partido Socialista para defender los intereses del ámbito rural", ha añadido. Y tras señalar que el lobo ibérico se ha expandido por la región hasta tener una presencia permanente en el 65% del territorio, ha recordado que las asociaciones ganaderas han advertido ya que, "si nadie hace nada, no quedará un ganadero en pocos años, porque la situación es insostenible".