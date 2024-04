El Parlamento balear pide al Estado declarar como profesión de riesgo la de Policía Nacional y Guardia Civil

El Parlament ha pedido al Gobierno central, a raíz de una Proposición No de Ley (PNL) defendida por el PP, que declare como profesión de riesgo la de Policía Nacional y Guardia Civil. Así se ha aprobado este miércoles en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales con los votos favorables de PP y Vox, y las abstenciones de Més per Menorca, MÉS per Mallorca y el PSIB. Con la PNL, se insta también al Estado a realizar las modificaciones legislativas oportunas para posibilitar la jubilación anticipada digna a quienes así lo deseen.