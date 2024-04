Baleares pide diálogo al Gobierno en reparto de menores migrantes y no "imposición": "Parece que es la línea de Madrid"

La consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, ha pedido al Gobierno central "diálogo, interlocución y lealtad institucional" en cuanto al reparto de 2.500 menores migrantes no acompañados tutelados por Canarias, y no "imposición" que, a su juicio, "parece que es la línea de Madrid". Así se ha expresado Cirer este miércoles en declaraciones a los medios, en las que ha señalado que desde su Conselleria esperan tener una "noticia oficial" de los criterios del Estado para este reparto, que anunció el pasado lunes el Gobierno. Cirer ha hecho referencia a la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia con las comunidades autónomas que se celebra este miércoles, en la que se tratará esta cuestión. Asimismo, ha destacado que desde el Govern balear tienen "claro" que "hay una presión en Canarias" y que su Conselleria "ha demostrado solidaridad". "Pedimos una interlocución, negociación y una exposición de los criterios", ha reclamando, criticando que "la imposición parece que es la línea de Madrid". "No merecemos este trato", ha apostillado la consellera.