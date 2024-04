Alcaldes de PP en C-LM quieren ser solidarios pero blindando sus necesidades, algo que pasa por un Plan Nacional

Los alcaldes de Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo, Manuel Serrano, Paco Cañizares, Ana Guarinos y Carlos Velázquez, han participado en un foro organizado por el Club Conecta en Madrid, una cita en la que además de abordar los distintos retos de sus ciudades, han fijado una posición similar en cuanto al agua, que pasa por ser solidarios pero nunca antes de haber blindado las necesidades del territorio cedente, algo que ha de pasar por un Plan Hidrológico Nacional. Durante un acto moderado por la presidenta del Club Conecta y presidenta ejecutiva de El Español-El Digital de Castilla-La Mancha, Esther Esteban, primero ha sido Manuel Serrano quien ha enfatizado que el agua ha de cederse "una vez estén las necesidades de los ciudadanos y agricultores" de su territorio garantizadas. "Una vez satisfechas las necesidades de mis ciudadanos, podemos seguir avanzando en el debate", ha señalado Serrano. TOLEDO, ESTUDIANTO ALEGACIONES El alcalde de Toledo, de su lado, ha recordado de su lado que su territorio es "la ciudad del Tajo", la que primero tiene que ser "solidaria consigo misma". Es por ello que ya está estudiando las alegaciones a las nuevas normas del trasvase, cuyo plazo de presentación termina el próximo 2 de mayo, peticiones que girarán en torno a "garantizar los caudales mínimos" por Toledo. Discurso parecido ha enunciado la alcaldesa guadalajareña, quien ha querido poner el acento en que su tierra ha sido solidaria siempre, no sólo como provincia de cabecera del Tajo en materia de agua, sino también en materia energética como sede de dos centrales nucleares. "La solidaridad está por encima de todo, pero es ridículo seguir entrando en confrontación, en la que se mueven muy bien muchas personas. El agua es necesaria para todos los territorios, pero primero Guadalajara y Castilla-La Mancha", ha dicho, recalcando que sólo se puede trasvasar "el agua excedentaria". Para ello, "hay que determinar los usos de la región", y "una vez cubiertos", entonces, "se podrá distribuir", algo que pasa "por un Plan Hidrológico Nacional". El alcalde de Ciudad Real, cuyo ámbito de actuación se ve menos afectado por el trasvase, ha coincidido con sus compañeros en que lo que toca es "un diseño" de un plan de región, también a nivel nacional, para saber "a dónde se quiere ir con el agua". MEJOR FINANCIACIÓN También se ha hablado de financiación en el foro, y han coincidido en que los ayuntamientos son la administración más cercana a los ciudadanos, pero muchas veces no cuentan con las herramientas necesarias para conseguirlo. Es por ello que, tras compartir que el Estado de las autonomías fue un acierto, hay ahora que seguir avanzando para completar una mejor gestión de competencias. Abría fuego la alcaldesa de Ciudad Real, Ana Guarinos, quien reivindicaba la política local como la del "día a día", con la satisfacción de "aportar soluciones", siendo "la más intensa, pero la más bonita". En Guadalajara, la segunda ciudad más grande de Castilla-La Mancha, la alcaldesa se enfrenta con "91.000 problemas" al día, uno por ciudadano, algo que "es un orgullo", como lo es tener la posibilidad de "solucionar" esos problemas, "haciendo más fácil la vida de las personas". Eso es "lo más bonito" pese a ser la política "más dura", sin dejar de ser "apasionante". "Los ayuntamientos hacemos de todo, nos competa o no nos competa. Independientemente de que tengamos que hacerlo, siempre es de nuestra incumbencia". "Prestamos servicios que nos corresponden, y también otros que no, como empleo, como servicios sociales. Somos la mejor financiera y lo hacemos todo", ha defendido. CAÑIZARES: "SOMOS EL ÚLTIMO MONO" El alcalde de Ciudad Real, Paco Cañizares, ha puesto encima de la mesa la "pata coja" que tienen los ayuntamientos desde la descentralización, a quienes se les ha tratado como administradores "con minoría de edad". Una circunstancia que hace "complejo" el trabajo municipal, que coloca a los consistorios como "el último mono" de las administraciones, con "una capacidad limitada, empezando por la financiera". Las competencias municipales "están claras" pero "año tras año se inventan nuevas cargas sin dotar de la financiación necesaria", incluso sin darles "autonomía" para organizarse financieramente. Con todo, "los ayuntamientos tienen una capacidad limitada para definirse y desarrollarse", por lo que considera que es ya un momento clave para abordar una nueva financiación municipal. TOLEDO PIDE UNA "SEGUNDA DESCENTRALIZACIÓN" El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha señalado por su parte que "ya va siendo hora" de afrontar una "segunda descentralización" para pasar "del Estado de las autonomías" al Estado de la ciudadanía". Partiendo de la base de que las autonomías han sido beneficiosas, se ha mostrado convencido que en el caso de culminar esta segunda descentralización "sería positivo para los ciudadanos". "No queremos más competencias, queremos poder ejercer las que tenemos", ha abanderado el primer edil toledano, quien añade que "la legislación urbanística es una camisa de fuerza para los ayuntamientos", que hace que los ayuntamientos sean "incapaces" de dar respuesta a todo. Considera que aún "no se ha finalizado algo que empezó muy bien con la Constitución" y son ahora las comunidades autónomas las que "tienen que dar el paso" para hacer a los ayuntamientos más autónomos. ALBACETE ALERTA DE LA "DOBLE VELOCIDAD" DE ESPAÑA El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha recalcado por su parte que un Consistorio trabaja de primera mano con los ciudadanos, a los que hay que dar soluciones rápidas como "administración más cercana", razón por la cual los políticos municipales son a los que "más les aprieta el zapato". Un político nacional "puede legislar", pero normalmente lo hace "sin la financiación aparejada" para que las administraciones más pequeñas puedan ejecutar. Así, ha compartido con Ana Guarinos que los ayuntamientos no dejan de ser "financieras de servicios", en un contexto en el que ha puesto encima de la mesa la problemática de la "doble velocidad" a la que se enfrenta el Estado desde sus ayuntamientos en el caso de seguir con las concesiones a Cataluña. FILOSOFÍA COMPARTIDA El director corporativo de Asuntos Públicos de la Fundación la Caixa, Jesús Arroyo, ha abierto el acto como anfitrión para poner en valor su papel en la divulgación de la cultura, una misión "en plena sintonía" desde la Fundación y compartida con "los periodistas del Club Conecta y los alcaldes de las capitales de provincia". La región es "prioritaria" para la Fundación la Caixa, que invertirá "más de 10 millones de euros" en programas sociales y programas educativos y de formación, además de atención a mayores, creación de empleo a colectivos con dificultades o atención a personas con enfermedades terminales. El acto ha contado con el patrocinio de Aqualia, la Universidad de Castilla-La Mancha e Iberdrola, y se ha celebrado en el edificio de Caixa Forum, en el paseo del Prado de Madrid. EL CLUB CONECTA, AVANZANDO Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC y miembro del Club Conecta, ha presentado una jornada con la que el Club "quiere seguir avanzando" con la representación de periodistas y profesionales de comunicación no sólo de los grandes medios, sino también de grandes empresas. "Hemos querido unir fuerzas, los de un lado y los de otro, con un objetivo común. Tenemos vínculos con nuestra tierra, con nuestros pueblos y capitales de Castilla-La Mancha, y nos dimos cuenta de que en Madrid hay asociaciones de todo tipo, pero la región ha sido siempre la olvidada", ha apuntado. El objetivo es "oír la voz" que emana de la región y hacerse eco a través de sus mecanismos, y ahora la intención "es hacer visible la tierra en Madrid".